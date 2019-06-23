Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александра Дорохина
Aleksandra Dorokhina
Александра Дорохина
Александра Дорохина
Aleksandra Dorokhina
Дата рождения
17 апреля 1941
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
23 июня 2019
Место рождения
Читинская область, СССР
Актерское амплуа
Драматический актёр, Фантастический герой, Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.1
Кин-дза-дза
(1986)
7.6
Ваш сын и брат
(1965)
7.1
Бабье царство
(1967)
Фильмография Александра Дорохина
Жанр
Все
Драма
Комедия
Фантастика
Год
Все
1995
1986
1967
1965
Все
4
Фильмы
4
Актриса
4
6.5
Пьеса для пассажира
Pesa dlya passazhira
драма
1995, Россия
8.1
Кин-дза-дза
Kin-dza-dza!
фантастика, драма, комедия
1986, СССР
7.1
Бабье царство
Babye tsarstvo
драма
1967, СССР
7.6
Ваш сын и брат
Vash syn i brat
драма
1965, СССР
