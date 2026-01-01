Оповещения от Киноафиши
Марта Грахова Marta Grakhova
Марта Грахова

Marta Grakhova

Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Двое 7.9
Двое (1965)
Ваш сын и брат 7.6
Ваш сын и брат (1965)

Фильмография Марта Грахова

Жанр
Год
Ваш сын и брат 7.6
Ваш сын и брат Vash syn i brat
драма 1965, СССР
Двое 7.9
Двое Dvoe
мелодрама, драма, короткометражный 1965, СССР
