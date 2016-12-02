Герои картины, Иван и Нюра Расторгуевы, практически никогда не выезжали за пределы родной алтайской деревни. Однажды супругам выпадает шанс отправиться по путевке к морю. Принарядившись и собрав чемоданы, они отправляются на поезде в дальний путь. В дороге муж и жена знакомятся со своими попутчиками, людьми, совершенно не похожими друг на друга. Высокомерный интеллигент, обаятельный воришка, московский профессор - с каждым из них Иван и Нюра пытаются найти общий язык, пока поезд везет их к долгожданному морю...
История о путешествии к южному морю семейной пары из далекого алтайского села. Супруги впервые в жизни едут в отпуск по выделенной профкомом путевке, да еще в отдельном купе! Дорожные приключения и ритм новой жизни увлекают их, но и среди красот южной природы не могут они забыть о родных местах и близких людях, которые ждут их возвращения.
|2 апреля 1972
|Россия
|6+
|6 июня 1972
|США