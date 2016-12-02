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Печки-лавочки

Pechki-lavochki 18+
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О фильме

Герои картины, Иван и Нюра Расторгуевы, практически никогда не выезжали за пределы родной алтайской деревни. Однажды супругам выпадает шанс отправиться по путевке к морю. Принарядившись и собрав чемоданы, они отправляются на поезде в дальний путь. В дороге муж и жена знакомятся со своими попутчиками, людьми, совершенно не похожими друг на друга. Высокомерный интеллигент, обаятельный воришка, московский профессор - с каждым из них Иван и Нюра пытаются найти общий язык, пока поезд везет их к долгожданному морю...

  • Основная часть съемок проходила в селе Шульгин Лог. Режиссер картины Василий Шукшин лично настоял на том, чтобы главной локацией стал Алтайский край. 
  • Изначально предполагалось, что роль Ивана Расторгуева исполнит Леонид Куравлев. Однако актер отказался от участия в съемках. Также рассматривались кандидатуры Вадима Спиридонова, Георгия Мартынюка, Олега Борисова, но в итоге главного героя сыграл сам Шукшин. 
  • Заключительные кадры, где Иван Расторгуев сидит на склоне горы Пикет, в дальнейшем послужили референсом для памятника Василию Шукшину. 
  • Джаз-вокализ, который звучит в фильме, был записан Аллой Пугачевой. в то время певица работала в эстрадном оркестре под управлением Олега Лундстрема. Ее имя не было указано в титрах.

История о путешествии к южному морю семейной пары из далекого алтайского села. Супруги впервые в жизни едут в отпуск по выделенной профкомом путевке, да еще в отдельном купе! Дорожные приключения и ритм новой жизни увлекают их, но и среди красот южной природы не могут они забыть о родных местах и близких людях, которые ждут их возвращения.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1972
Премьера в мире 2 апреля 1972
Дата выхода
2 апреля 1972 Россия 6+
6 июня 1972 США
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Pechki-lavochki, Печки-лавочки, Happy Go Lucky, Pechki-lavochki (Печки-лавочки), Pogwarki, Reisebekanntschaften, Rejsekammerater, Seesamune, Terefere, The Ship Crowd, Virvių virvę veja, Такива ми ти, онакива
Режиссер
Василий Шукшин
Василий Шукшин
В ролях
Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина
Василий Шукшин
Василий Шукшин
Всеволод Санаев
Всеволод Санаев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.7
Оцените 15 голосов
7.5 IMDb
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Печки-лавочки

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2 декабря 2016 09:24
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