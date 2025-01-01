Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Морис Цитаты из фильма Морис

Цитаты из фильма Морис

Maurice Hall Я — несказанный человек, как Оскар Уайльд.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Clive Durham Морис, надеюсь, ничего не случилось?
Maurice Hall Почти всё. Так и подумаешь.
Clive Durham Очень хорошо, я к вашим услугам. Советую остаться здесь на ночь и спросить у Энн. Если дело касается женщины, лучше спросить другую женщину.
Maurice Hall Я не ради Энн пришёл.
[пауза]
Maurice Hall Я влюблён в Алека Скаддера.
Clive Durham Какое ужасное признание.
Maurice Hall [с иронией] Самое ужасное. Но я счёл нужным тебе сказать.
Clive Durham Морис, Морис, мы сделали всё, что могли, когда мы с тобой обсуждали эту тему.
Maurice Hall Когда ты осмелился поцеловать мою руку.
Clive Durham Не намекай на это! Заходи сюда.
[понижает голос]
Clive Durham Мне тебя жаль больше, чем я могу выразить словами, и я умоляю тебя не возвращаться к этой одержимости.
Maurice Hall Мне не нужен совет. Я плоть и кровь, Клайв, если позволишь так низко выразиться. Я был с Алеком.
Clive Durham Был с кем?
Maurice Hall Со всем. Алек спал со мной в Руссет-руме, когда вас с Энн не было.
Clive Durham [отворачивается от него] О боже.
Maurice Hall И ещё в городе.
Clive Durham Единственное оправдание отношений между двумя мужчинами — чтобы они оставались чисто платоническими. Ты же с этим согласен?
Maurice Hall Не знаю. Я пришёл сказать тебе, что сделал.
Clive Durham Что ж, Алек Скаддер на самом деле больше не в моей службе. На самом деле, его нет и в Англии. Сегодня он отплыл в Буэнос-Айрес.
Maurice Hall Он не отплыл. Он пожертвовал своей карьерой ради меня. Без гарантий. Я не знаю, платонично это или нет, но он так поступил.
Clive Durham Опоздал на корабль? Морис, ты с ума сходишь! Можно спросить, ты собираешься...
Maurice Hall [перебивает его] Нет, спрашивать нельзя. Я рассказал тебе всё до этой минуты, ни слова больше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lasker-Jones Англия всегда была не склонна признавать человеческую природу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maurice Hall Алек, тебе снилось, что у тебя есть друг? Кто-то на всю жизнь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alec Scudder Теперь мы никогда не разлучимся. Всё кончено.
Alec Scudder Теперь мы никогда не разлучимся. Всё кончено.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alec Scudder Останься со мной. Переночь со мной.
Alec Scudder Останься со мной. Переночь со мной.
Maurice Hall Не могу. У меня встреча. Официальный ужин по работе. Это моя работа. Встретимся в другой вечер.
Alec Scudder Я не могу снова приехать в Лондон. Мой отец и мистер Борениус будут кидать колкие замечания.
Alec Scudder Я не могу снова приехать в Лондон. Мой отец и мистер Борениус будут кидать колкие замечания.
Maurice Hall Какая разница, если они это сделают?
Alec Scudder Какая тебе разница до моей встречи?
Alec Scudder Какая тебе разница до моей встречи?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maurice Hall Я иду по вулкану.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alec Scudder Не нужно со мной обращаться, как с собакой! Ты просто развлекался. Я никогда раньше не приходил к джентльмену так. Ты сказал «Зови меня Морис», но даже не написал мне. Ты меня осмеял, а я могу заставить тебя пожалеть об этом!
Alec Scudder Не нужно со мной обращаться, как с собакой! Ты просто развлекался. Я никогда раньше не приходил к джентльмену так. Ты сказал «Зови меня Морис», но даже не написал мне. Ты меня осмеял, а я могу заставить тебя пожалеть об этом!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alec Scudder Завтра четверг. В пятницу - сборы. В субботу Саутгемптон, так что прощай, старая Англия.
Alec Scudder Завтра четверг. В пятницу - сборы. В субботу Саутгемптон, так что прощай, старая Англия.
Maurice Hall Ты хочешь сказать, что мы с тобой больше не увидимся?
Alec Scudder Именно так, ты всё правильно понял.
Alec Scudder Именно так, ты всё правильно понял.
Maurice Hall Останься со мной.
Alec Scudder Остаться? Пропустить мой пароход? Ты с ума сошёл? Из всей этой чёртовой чепухи. Будешь опять мной распоряжаться, да?
Alec Scudder Остаться? Пропустить мой пароход? Ты с ума сошёл? Из всей этой чёртовой чепухи. Будешь опять мной распоряжаться, да?
Maurice Hall Это везение — встретиться. Ты это знаешь. Почему бы тебе не остаться?
Alec Scudder Остаться? С тобой? Как? И где? У твоей мамы? Ага. Что бы она сказала, если бы меня увидела? Вся такой грубый и некрасивый, как я есть. Мои люди тебя не примут ни за что. И я их понимаю. А как ты тогда работу будешь вести, интересно?
Alec Scudder Остаться? С тобой? Как? И где? У твоей мамы? Ага. Что бы она сказала, если бы меня увидела? Вся такой грубый и некрасивый, как я есть. Мои люди тебя не примут ни за что. И я их понимаю. А как ты тогда работу будешь вести, интересно?
Maurice Hall Я брошу её.
Alec Scudder Твою работу в Сити? То, что приносит тебе деньги и положение? Ты говоришь, как будто никогда не приходилось самому зарабатывать на жизнь.
Alec Scudder Твою работу в Сити? То, что приносит тебе деньги и положение? Ты говоришь, как будто никогда не приходилось самому зарабатывать на жизнь.
Maurice Hall Ты можешь всё. Если знаешь, что именно. Мы можем жить без денег, без людей. Можем жить без положения. Мы не дураки. Мы оба сильны. Должно быть место, куда мы можем уйти.
Alec Scudder Это бы не сработало, Морис. Это погубило бы
Alec Scudder Это бы не сработало, Морис. Это погубило бы
[пауза; садится]
Alec Scudder нас обоих. Ты разве не видишь?
Alec Scudder нас обоих. Ты разве не видишь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Simcox О, господин, грязь на ковре. Я пошлю кого-нибудь наверх.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maurice Hall Дай-ка я с Скуддером поговорю. Что-то там на миссии происходит.
[уходит от друзей, чтобы поговорить с Алеком]
Alec Scudder «Скуддер», да? «Алек, ты дорогой мой», — говоришь. Стыдно со мной видеться? Рад, по крайней мере, не рад? Не говори, что рад.
Alec Scudder «Скуддер», да? «Алек, ты дорогой мой», — говоришь. Стыдно со мной видеться? Рад, по крайней мере, не рад? Не говори, что рад.
Maurice Hall Конечно, рад.
Alec Scudder Тогда почему не пришёл в лодочную? Две ночи ждал, спать не мог.
Alec Scudder Тогда почему не пришёл в лодочную? Две ночи ждал, спать не мог.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alec Scudder [Пишет письмо Морису] Сделай вид перед остальными, что хочешь прогуляться. Это легко устроить. Потом спустишься к лодочной станции. Дорогой сэр, позволь мне поделиться с вами кое-чем перед отъездом из Старой Англии, если это не слишком большая просьба.
Alec Scudder [Пишет письмо Морису] Сделай вид перед остальными, что хочешь прогуляться. Это легко устроить. Потом спустишься к лодочной станции. Дорогой сэр, позволь мне поделиться с вами кое-чем перед отъездом из Старой Англии, если это не слишком большая просьба.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maurice Hall Я иду по вулкану. Он необразованный человек, и он держит меня в своей власти. Как думаешь, у него есть шансы в суде?
Lasker-Jones Я не юрист, мистер Холл. Вам стоит проконсультироваться с адвокатом.
Maurice Hall Откуда этот деревенщина знал? Почему он пришёл ко мне в ту ночь, когда я был на самом дне?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maurice Hall Англия — это я!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alec Scudder Вы меня звали, сэр? Я знаю, сэр. Всё в порядке. Я знаю, сэр.
Alec Scudder Вы меня звали, сэр? Я знаю, сэр. Всё в порядке. Я знаю, сэр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lady at Cricket Match Капитан вышел бить первым. Клайв Дурхэм никогда бы так не поступил.
Maurice Hall Похоже, он наш лучший игрок.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Simcox Ужасный скандал с виконтом Рисли, сэр. И при том он ещё парламентский секретарь. Я читал, что он был в Кембридже.
[Значительная пауза]
Simcox Как и вы, сэр.
Clive Durham Ты больше никогда не будешь касаться этой темы, Симкокс, пока работаешь здесь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lasker-Jones Тебе не следует мне сопротивляться. Ты сопротивляешься мне.
Maurice Hall Чёрт, я не сопротивляюсь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Archie Да не вешай нос, старина! Что с тобой случилось?
Maurice Hall Поверишь ли — сегодня мой день рождения.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Risley Музыка — высшее из искусств. Ей не нужны образы или тело. Поэтому из всех искусств она ближе всего к смерти.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maurice Hall Маленькие девочки не очень многое замечают.
Kitty Hall Я вижу гораздо больше, чем некоторые мальчишки, которые считают себя мужчинами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Хиты из Кореи в турецком исполнении: три осенних ремейка дорам, которые должны переплюнуть оригиналы
«Сталлоне на уровне с Паламарчуком!: cвежие кадры со съемок «Невского-8» вызвали ажиотаж в Сети
В «Аутсорсе» показан полный беспредел: «Киноафиша» выяснила, что это – вымысел или все-таки правда?
Золотая ловушка султана: лишь одного места в Топкапы наложницы и визири боялись как огня — «Великолепный век» о нем умолчал
Без «Слова пацана» и «Нулевого пациента»: 3 российских сериала про СССР, которые нахваливают даже на Западе — 7,7+ на IMDb у каждого
Ненавидите запоминать персонажей? Эти 10 фильмов созданы для вас — один герой в центре сюжета (есть даже лента с Хабенским)
Появились на секунды, прославились на века: 7 самых ярких эпизодических ролей в советском кино — помните ли вы все? (фото)
«Когда уже закончится этот бред?!»: НТВ запускает уже 4-й сезон этого сериала — но зрители и первого не хотели (почти все)
Свадьба Полишинеля: спойлер к самой кошмарной сцене «Игры престолов» Мартин годами прятал на виду — у россиян не было шансов догадаться
Эту комедию Учитель называл «не представляющей ценности»: по факту — стала культовой и превзошла 95% его фильмов
Подсказка, которую разглядели лишь фанаты: 5 сезон «Очень странных дел» готовит нового злодея — и это будет кто-то из своих
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше