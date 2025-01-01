Alec Scudder Завтра четверг. В пятницу - сборы. В субботу Саутгемптон, так что прощай, старая Англия.

Maurice Hall Ты хочешь сказать, что мы с тобой больше не увидимся?

Alec Scudder Именно так, ты всё правильно понял.

Maurice Hall Останься со мной.

Alec Scudder Остаться? Пропустить мой пароход? Ты с ума сошёл? Из всей этой чёртовой чепухи. Будешь опять мной распоряжаться, да?

Maurice Hall Это везение — встретиться. Ты это знаешь. Почему бы тебе не остаться?

Alec Scudder Остаться? С тобой? Как? И где? У твоей мамы? Ага. Что бы она сказала, если бы меня увидела? Вся такой грубый и некрасивый, как я есть. Мои люди тебя не примут ни за что. И я их понимаю. А как ты тогда работу будешь вести, интересно?

Maurice Hall Я брошу её.

Alec Scudder Твою работу в Сити? То, что приносит тебе деньги и положение? Ты говоришь, как будто никогда не приходилось самому зарабатывать на жизнь.

Maurice Hall Ты можешь всё. Если знаешь, что именно. Мы можем жить без денег, без людей. Можем жить без положения. Мы не дураки. Мы оба сильны. Должно быть место, куда мы можем уйти.

Alec Scudder Это бы не сработало, Морис. Это погубило бы

[пауза; садится]

Alec Scudder нас обоих. Ты разве не видишь?