Alec Scudder
Завтра четверг. В пятницу - сборы. В субботу Саутгемптон, так что прощай, старая Англия.
Maurice Hall
Ты хочешь сказать, что мы с тобой больше не увидимся?
Alec Scudder
Именно так, ты всё правильно понял.
Alec Scudder
Остаться? Пропустить мой пароход? Ты с ума сошёл? Из всей этой чёртовой чепухи. Будешь опять мной распоряжаться, да?
Maurice Hall
Это везение — встретиться. Ты это знаешь. Почему бы тебе не остаться?
Alec Scudder
Остаться? С тобой? Как? И где? У твоей мамы? Ага. Что бы она сказала, если бы меня увидела? Вся такой грубый и некрасивый, как я есть. Мои люди тебя не примут ни за что. И я их понимаю. А как ты тогда работу будешь вести, интересно?
Alec Scudder
Твою работу в Сити? То, что приносит тебе деньги и положение? Ты говоришь, как будто никогда не приходилось самому зарабатывать на жизнь.
Maurice Hall
Ты можешь всё. Если знаешь, что именно. Мы можем жить без денег, без людей. Можем жить без положения. Мы не дураки. Мы оба сильны. Должно быть место, куда мы можем уйти.
Alec Scudder
Это бы не сработало, Морис. Это погубило бы
[пауза; садится]
Alec Scudder
нас обоих. Ты разве не видишь?