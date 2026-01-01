Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Морис

Награды и номинации фильма Морис 1987

Оскар 1988 Оскар 1988
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1987 Венецианский кинофестиваль 1987
Silver Lion
Победитель
Best Score
Победитель
Best Actor
Победитель
Best Actor
Победитель
Golden Lion
Номинант
