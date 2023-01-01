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Как приручить дракона 2 Как приручить дракона 2
Киноафиша Фильмы Как приручить дракона 2 Как приручить дракона 2, 2014: актеры и роли
How to Train Your Dragon 2 Как приручить дракона 2 2014 / США
7.9 Оцените
58 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Как приручить дракона 2, 2014: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Дин Деблуа Дин Деблуа Dean DeBlois
В ролях
Джерард Батлер Джерард Батлер Gerard Butler Джона Хилл Джона Хилл Jonah Hill Кристен Уиг Кристен Уиг Kristen Wiig Кристофер Минц-Плассе Кристофер Минц-Плассе Christopher Mintz-Plasse Джей Барушель Джей Барушель Jay Baruchel Кит Харингтон Кит Харингтон Kit Harington Америка Феррера Америка Феррера America Ferrera
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