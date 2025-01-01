Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Как приручить дракона 2 Цитаты из мультфильма Как приручить дракона 2

Цитаты из мультфильма Как приручить дракона 2

Gobber [на похоронах Стоика] Пусть валькирии встретят тебя и поведут по великому полю битвы Одина. Пусть они воспоют твоё имя с любовью и яростью, чтобы мы услышали его в глубинах Вальгаллы и знали, что ты занял своё законное место за столом королей. Великий человек пал: воин. Вождь. Отец. Друг.
🧡
👏 1
🥺
🤔
🥱
Хиккап [рисует новое место на своей карте] И как же нам его назвать?
[Беззубик чешет мордочкой под мышкой]
Хиккап Зудящая подмышка — значит, так.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Хиккап [Эрету, который летит на Штормфлае вместе с Астрид] Добро пожаловать на борт, всадник дракона.
Эрет Спасибо! По-моему!
Астрид [Астрид Хиккапу] ГДЕ ТЫ был?
Хиккап Да так, с мамой встретился.
Астрид [в ужасе] ЭТО твоя МАМА?
Хиккап [улыбается] Ну вот, теперь ты знаешь, откуда у меня драма.
[Он улетает на Беззубике]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hiccup [на похоронах Стоика] Прости, папа. Я не тот вождь, которым ты хотел меня видеть, и я не тот миротворец, каким считал себя. Я... не знаю...
Valka Ты появился на свет слишком рано. Такой крохотный. Такой хрупкий, такой слабый. Я боялась, что ты не выживешь. Но твой отец никогда не сомневался. Он всегда говорил, что ты станешь сильнейшим из всех. И он был прав. В тебе сердце вождя и душа дракона. Только ты можешь объединить наши миры. Вот кто ты, сынок.
Hiccup Я... я так боялся стать похожим на отца. В основном потому, что думал, что не смогу. Как, как стать таким великим, таким смелым, таким бескорыстным? Думаю, можно только пытаться. Вождь защищает своих. Мы возвращаемся.
Tuffnut А чем?
Ruffnut Он забрал всех драконов.
Hiccup Не всех.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stoick the Vast Людей, которые убивают без причины, невозможно переубедить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Иккинг [рассказчик] Это Берк. Немного потрёпанный, поломанный и покрытый льдом, но это дом. Наш дом. Те, кто нападал на нас, беспощадны и безумны, но те, кто их остановил — о-о-о-о-о, ещё более! Нас может быть мало, но мы стоим за нечто большее, чем любой мир может нам противопоставить. Мы — голос мира, и шаг за шагом мы изменим этот мир. Видите ли, у нас есть то, чего нет у них. Конечно, у них есть армии и флотилии, но у нас... у нас есть...
[Треск зубастого]
Иккинг ...НАШИ ДРАКОНЫ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hiccup [рассказывает] Да, Берк практически идеален. Вся моя тяжёлая работа не прошла даром. И это к лучшему, ведь с викингами на спинах драконов мир стал намного больше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Хиккап Как думаешь, приятель? Попробуем ещё раз?
[Беззубик скептически стонет]
Хиккап Беззубик! Всё будет отлично!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Эрет [подходит к Иккингу после того, как он спас Берк] Ты здорово управлялся с драконом там. Из тебя получился бы отличный ловец.
[Черепокол игриво толкает его]
Эрет Ого!
[Он смеётся]
Иккинг Знаешь, Черепоколу теперь нужен кто-то, кто за ним присмотрит.
Эрет [удивлённо] Я?
[Иккинг кивает]
Эрет Для меня будет честь.
Валька [подходит к Иккингу] Твой отец был бы так же горд, как и я.
Иккинг Спасибо. Я очень рад, что ты здесь, мама.
Валька И я здесь останусь.
Астрид [подходит к Иккингу] Видишь? Я же говорил, что это здесь.
[Она указывает на его сердце, затем нажимает кнопку, которая выпускает плавник на его спине]
Иккинг [смеётся] Ты всё ещё это делаешь. Это смешно. Иди сюда, ты.
[Он целует Астрид]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Валка [встреча с Беззубиком] Ох, он прекрасен!
[гладит его]
Валка [смеётся] Невероятно! Он, похоже, последний в своём роде. И смотри!
[считает складки на подбородке]
Валка Он ровесник тебе!
Иккинг Вау.
Валка Неудивительно, что вы так быстро нашли общий язык!
[замечает убирающиеся зубы Беззубика]
Валка И убирающиеся зубы! Как тебе удалось...?
Иккинг [неловко] О, я нашёл его в лесу. Его... сбили и ранили.
Валка [показывает разных раненых драконов] Этот Шнаффлфанг потерял ногу в одной из железных ловушек Драго Блудвиста. У этой Зонародительницы крыло порезано острыми сетями. А этот бедняга Хобблгрант ослеп в капкане на дереве, а потом его оставили умирать одному, в страхе.
[замечает протез на хвосте Беззубика]
Валка А это что? Это тоже Драго или его ловцы сделали?
Иккинг [смущённо смеётся] О, да. Забавно, но... Я на самом деле тот, кто... сбил его.
[Валка смотрит на него удивлённо]
Иккинг Эй, всё нормально! Он мне отомстил!
[говорит Беззубику]
Иккинг Правда, дружок? Ты не мог оставить меня целым, да? Нужно было сделать всё по-честному. Вот тебе и деревянная нога!
[показывает Валке свой протез ноги]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Драго Блудвист Драконы теперь мои.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Валка [видит шрам на подбородке Иккинга, в шоке] Иккинг?
Иккинг Эх...
Валка [снимает шлем] Неужели? После всех этих лет? Как такое возможно?
Иккинг [смущён] Эм, а... я должен... я должен тебя знать?
Валка [смущённо] Нет. Ты был ещё малышом.
[Иккинг смотрит на неё]
Валка Но мать никогда не забывает.
[испуганный вздох Иккинга]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Валька [после того, как Драго и его Озадачивающий зверь победили и забрали всех драконов с собой] Хорошие драконы под контролем плохих людей творят плохие дела.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Иккинг [играет с Беззубиком] Он повержен! Ах, и это отвратительно! Драконы и викинги, снова враги, сцепились в ожесточённой схватке...
[Беззубик прижимает Иккинга, тот притворно стонет от боли. Беззубик затем несколько раз облизывает его]
Иккинг Фу! Давай же!
[вскакивает и вытирает с одежды слюну]
Иккинг Ты ЗНАЕШЬ, что это не отстирается!
[Беззубик смеётся, а Иккинг игриво шлёпает его по морде лишней слюной]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Хиккуп [Валке, о убежище драконов] Ты тут была все двадцать лет?
[Валка кивает]
Хиккуп Ты... ты их спасала.
[Валка снова кивает]
Хиккуп Невероятно.
Валка Ты не злишься?
Хиккуп Что? Нет! Я... я не знаю. Честно говоря, это сложно осознать. Не каждый день узнаёшь, что твоя мама — какая-то... сумасшедшая, дикая, мстительная женщина-дракон.
Валка Ох.
[смеётся, пока Облачный Прыгун помогает ей спуститься]
Валка Ну... по крайней мере, мне не скучно. Верно?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Валька Некоторые из нас просто рождаются другими.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые строки]
Иккинг [рассказ] Это Берк, самый большой секрет на этом свете, да и вообще где угодно. Вроде бы ничего особенного, но этот мокрый каменный остров скрывает немало сюрпризов. Жизнь здесь потрясающая, только не для слабонервных. Видишь ли, пока большинство людей увлекаются резьбой или вышивкой, мы, беркцы, предпочитаем кое-что поинтересней... ДРАКОНЬИ ГОНКИ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Валька [Виккапу; гордо] Всё это время ты был похож на меня.
[с виноватым видом]
Валька А я где была? Прости меня, Виккап. Начнём сначала? Дашь мне ещё один шанс?
[Виккап нежно улыбается, как будто прощая её]
Валька Я... я могу научить всему, что узнала за эти двадцать лет, например...
[нажимает пальцами на шею Беззубика, заставляя его спинки раздвоиться]
Виккап Вау.
Валька Теперь ты можешь делать крутые виражи!
Виккап [Беззубику] Ты знал об этом?
Валька [смеётся] У каждого дракона свои секреты. И я покажу тебе все! Вместе раскроем все тайны, найдём все виды — мать и сын!
[Она и Виккап смеются, наблюдая, как играют их драконы]
Валька Этот дар, что нас связывает, Виккап, — это часть тебя, сына. Часть НАС. И мы изменим мир для всех драконов. Сделаем его лучше и безопаснее.
Виккап [возбуждённо] Да! Звучит... потрясающе!
[Валька переполнена радостью, обнимает удивлённого Виккапа, который быстро отвечает ей взаимностью]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hiccup [следует за Валькой по пещере] Э-э, пост-постой! Подожди минутку!
Valka Сюда!
Hiccup Вернись сюда!
Valka Иди!
Hiccup Ты не можешь просто так сказать и убежать! Ты моя МАМА? То есть, что за... Ты... ты понимаешь, как это звучит безумно?
Valka Иди! Быстро!
Hiccup У меня есть вопросы! Где ты была всё это время? Что... что ты делала? А? Все-все говорили, что ты мертва! ВСЕ думают, что тебя съели...
[наконец выходит из пещеры, видит святилище драконов Вальки и поражается его красоте]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Астрид [ударяет Снотлаута по шлему] Что ты делаешь, Снотлаут? Теперь они точно выиграют!
Снотлаут Она моя принцесса! Что захочет — то и получит!
Астрид [смущённо] Рафнут? Она разве не пыталась тебя живьём закопать?
Снотлаут Всего на пару часов!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ruffnut Эй, аккуратнее! Это было близко...
[Рафнат видит Эрета]
Ruffnut [замедленная съёмка] Ох, боже... Мне нравится.
[Эрет стреляет в ловушку для драконов по Зипплбэку]
Ruffnut Поймай меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hiccup [как Стоик тащит его по пещере] Э-э, постой! Ладно, э-э, пап, т-тебе нужно кое-что знать!
Stoick the Vast [нетерпеливо] Да-да. Расскажи по дороге.
Hiccup Нет, это не то, что можно рассказать по дороге, честно.
Stoick the Vast [упрямо] Хватит слушать!
Hiccup Это новости мирового масштаба.
Stoick the Vast Да ладно, добавь в стопку.
Hiccup Да, я, э-э, э-э... Пап, в отличие от большинства сюрпризов, которые я тебе подкидываю, этот тебе понравится. Ч-честно. Просто с ним надо обращаться... аккуратно. Так что...
[Они подходят к ошарашенному Гобберу]
Gobber [Стоику] Э, может, ты возьмёшь это на себя.
Stoick the Vast Что?
[вынимает меч]
Gobber Ох, ё-моё.
Hiccup [испуганно] Э-э, пап, может, уберёшь меч, пожалуйста?
[Стоик наконец видит Вальку и затаивает дыхание. Гоббер и Иккинг смотрят, как Стоик опускает меч, снимает шлем и медленно, молча подходит к Вальке]
Valka Я знаю, что ты скажешь, Стоик. Как я мог так поступить? Уйти на все эти годы? И почему не вернулся к тебе? К нашему сыну? Но какой у меня был знак, что ты изменишься, Стоик? Что кто-то на Берке изменится? Я столько раз умоляла прекратить войну, найти другой путь, но кто-нибудь слушал?
Gobber [в сторону, Иккингу] Вот почему я никогда не женился. Из-за этого и ещё по одной причине.
Valka Я знаю, что оставила тебя растить Иккинга в одиночку, но думала, ему будет лучше без меня. И ошиблась. Теперь я вижу это! Но...
[нервно отступает к стене; на грани слёз]
Valka Хватит быть таким суровым, Стоик! Давай! Кричи! Ору! Скажи что-нибудь!
[Стоик касается щеки Вальки. Она смотрит на него с тревогой]
Stoick the Vast [тоже на грани слёз] Ты так же прекрасна, как в день, когда я тебя потерял.
[Валька тихо плачет от облегчения; Стоик нежно целует её. Облегчённый и счастливый Иккинг улыбается]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tuffnut Я ему своим лицом кулак расквашу, если он полезет к моему дракону!
Ruffnut И я свой!
Tuffnut Да ты полный идиот.
Fishlegs [легко тыкает Руффнат соблазнительно] Прекрасный идиот.
Snotlout [тоже соблазнительно тыкает Руффнат] Ага.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hiccup [рассказчик] Раньше драконы здесь были настоящей проблемой, но это было пять лет назад. Теперь они все поселились у нас. И, честно говоря, почему бы и нет? У нас есть специальные конюшни, кормушки «ешь сколько хочешь», полный комплекс по уходу за драконами и даже первоклассная система пожаротушения, если можно так выразиться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eret [Драго, после того как всадники драконов были захвачены] Они не узнают, где ты прячешься. Обещаю.
Astrid О, узнают! Они знают, что мы пропали, и у них есть драконы-охотники. Если ты хоть коснёшься нас, Иккинг устроит...
Drago Иккинг?
Eret Он не проблема. Серьёзно. Поверь мне.
Astrid Он же сын Стойка Великого, наследник престола Берка и величайший укротитель драконов, которого этот мир когда-либо видел!
Drago Укротитель драконов? Я один управляю драконами!
Tuffnut Нет, нет-нет.
Fishlegs ПРОСТИ!
[всадники драконов смеются]
Astrid И если вы нас сейчас же не отпустите, он влетит сюда на своём Ночной Фуре и разнесёт ваш флот кораблей в щепки.
Ruffnut Тогда они будут плакать, как малыши!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Snotlout [Рафнат] Держи, красавица. Я говорил тебе, что сегодня ты просто огонь? Потому что это так.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Astrid Мне это не нравится. Они уже должны были вернуться с Иккингом.
Ruffnut Мне тоже не нравится. Эрет, сын Эрета, был мужчиной моей мечты. Моим всем!
Snotlout [трогает бороду] Но, детка, я отрастил бороду ради тебя.
Fishlegs [тоже трогает бороду] Я тоже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Drago [Хикупу, после его чудесного возвращения на Берк] С тобой, скажу я тебе, не так-то просто расстаться.
Hiccup [пытается вывести Беззубика из транса] Беззубик? Эй, это я, дружище. Я здесь. Я рядом, дружище. Возвращайся ко мне.
Drago [зловещий смешок] Он больше не твой. Он принадлежит Альфе!
Drago [насмешливо] Но, пожалуйста, о великий Повелитель Драконов, ПОПРОБУЙ забрать его. Он не промахнётся во второй раз.
Hiccup Это не твоя вина, дружище. Они... заставили тебя. Ты бы никогда не причинил ему боль. Ты бы никогда не причинил боль мне.
[Хиккап кладёт руку на голову Беззубика; Беззубик немедленно начинает успокаиваться]
Drago [в шоке] Как ты это делаешь?
Hiccup [в слезах] Пожалуйста, ты... мой лучший друг, дружище. Мой лучший друг.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гоббер [о катании на малышах-драконах внутри ледяной горы] Некоторые скажут, что это плохо продумано!
Иккинг Хорошо, что я никогда не слушаю.
[ледяная стена разделяет их]
Гоббер Ого! Так...
[он делает паузу на ледяной стене]
Гоббер ... каков твой...
[ледяная стена]
Гоббер ... план?
Иккинг Вернуть Беззубика и надрать Драго...
[ледяная стена прерывает остальную часть его фразы]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Snotlout Неужели этот день может стать ещё хуже?
Tuffnut Дай подумать: мы прыгаем в ледяную воду, а потом тонем.
Eret [саркастично] Выглядит освежающе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hiccup [после того, как Валька рассказала свою историю] Как ты выжила?
Valka О, Облачный Прыгун никогда не хотел мне зла. Он... должно быть, думал, что я здесь своя.
[показывает Хикупу Бьюилдербиста]
Valka В доме великого Бьюилдербиста. Альфа-вид. Один из немногих, кто ещё существует. У каждого гнезда есть своя королева, но это — КОРОЛЬ всех драконов. Своим ледяным дыханием этот величественный гигант построил наше гнездо — безопасное пристанище для драконов повсюду.
Hiccup [удивлённо] Постой, это тот самый ледяной плюющийся? ОН ответственен за всё это разрушение?
Valka Он нас защищает. Мы все живём под его защитой и по его приказу.
[группа детёнышей драконов нападает на Беззубика]
Valka Все, кроме малышей, конечно...
[Облачный Прыгун их пугает, и они улетают досаждать Бьюилдербисту. Валька хихикает]
Valka ...которые никого не слушаются!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Astrid Никогда не отбирай игрушку у дракона. Ты что, совсем не в курсе?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Хиккап рассказывает Астрид о том, как Стоик утром говорил с ним]
Hiccup [подражает Стоику] "Ты уже взрослый. И раз ни один вождь не мог желать лучшего преемника, я решил - "
Astrid [перебивает] Назначить тебя вождём! О боги! Хиккап, это ПРЕЛЕСТЬ!
[она игриво бьёт Хиккапа в грудь, случайно нажимая кнопку, которая выпускает задний плавник его полётного костюма]
Hiccup ОЙ! Ты же пружину износишь. Калибровка очень чувствительная.
[задигает плавник обратно в полётный костюм]
Hiccup Да, короче... вот с этим я и имею дело.
Astrid Что ты ему сказала?
Hiccup Я н-ничего. К тому времени, как он обернулся, меня уже не было.
Astrid Хм, ну... это большая ответственность. Карта точно подождёт, и, и мне придётся летать на Беззубике, раз ты будешь занята, но...
Hiccup Это не про меня, Астрид. Все эти речи, планирование и управление деревней — это *его* дело.
Astrid Похоже, ты не понимаешь сути. Я имею в виду — вождь. Какая честь. Я бы была в восторге.
Hiccup Я... я не такая, как ты. Ты... точно знаешь, кто ты. Всегда знала, а я всё ещё ищу себя. Я знаю, что я не мой отец, и никогда не встречал мать, так что... кто я тогда?
[Хиккап садится и смотрит в пустоту. Астрид садится рядом и начинает плести ему косу]
Astrid То, что ты ищешь, не снаружи, Хиккап.
[кладёт руку на грудь Хиккапа]
Astrid Это внутри. Может, ты просто ещё не видишь этого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eret Нам некуда идти! Некому ничего продавать! И нет ни одной головы, за которую можно было бы поручиться, если мы не явимся с драконами и быстро...
[подхватывает Штормфлай]
Astrid Будь осторожен в желаниях!
[Астрид усмехнулась, когда они с другими увернулись от сетей]
Eret Что это?
Astrid Похищение.
Ruffnut Ура! Он сможет летать со мной? Правда? Правда?
Tuffnut Фу!
Astrid Ты покажешь нам дорогу к Драго.
Eret И поможешь наездникам пробраться в лагерь Драго? Да лучше сразу меня убей.
Astrid Это можно устроить. Штормфлай, отпусти.
[Штормфлай выпускает Эрета из когтей. Эрет начинает падать в сторону моря]
Astrid Молодец! Штормфлай, принеси!
Eret Ладно! Хорошо! Я отведу тебя к Драго!
[Штормфлай хватает Эрета прежде, чем он упал на землю]
Astrid Всё работает как по маслу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stoick the Vast Упрямый, как его мать. Да, она тоже никогда на месте не сидела.
Gobber Да он всего 20 лет, да ещё викинг. Что может быть хуже? Ха! Когда думаю, каким упрямым и бессмысленным *ты* был тогда... Ох. Впрочем, мало что изменилось.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Валька [о приготовлении еды] Я, эээ... немного потеряла сноровку.
Стоик Великий Ну, знаешь, я тебя не из-за кулинарии женился.
Гоббер Надеюсь, нет. Её фрикадельки могут убить больше зверей, чем боевой топор.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Astrid Что если Драго их сбил? Что если им нужна наша помощь? Мы должны их найти.
Fishlegs П-погоди, что? Нет, но Стойк сказал...
Astrid [перебивает его] Неважно, что он сказал, если их всех захватили. Пошли!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eret Нам некуда идти! Нечего продавать! И нет ни одной головы, которую мы могли бы назвать своей, если мы не появимся с драконами и быстро...
[похищается Штормфлаем]
Astrid Будь осторожен в желаниях!
[Астрид усмехнулась, когда они с другими увернулись от сетей]
Eret Что это?
Astrid Похищение.
Ruffnut [хватает Эретта за ногу] Ура! Он может со мной летать? Правда? Правда?
Tuffnut Фу!
Astrid Ты покажешь нам дорогу к Драго.
Eret И поможешь всадникам драконов пробраться в лагерь Драго? Тогда убей меня прямо сейчас.
Astrid Это можно устроить. Штормфлай, отпусти.
[Штормфлай отпускает Эретта. Эретт начинает падать в сторону моря]
Astrid Хорошая девочка! Штормфлай, принеси!
Eret Ладно! Ладно! Я поведу вас к Драго!
[Штормфлай хватает Эретта прежде, чем он упадёт на землю]
Astrid Всегда срабатывает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Крэйг Фергюсон
Крэйг Фергюсон
Craig Ferguson
Джей Барушель
Джей Барушель
Jay Baruchel
Кит Харингтон
Кит Харингтон
Kit Harington
Америка Феррера
Америка Феррера
America Ferrera
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Cate Blanchett
ТиДжей Миллер
ТиДжей Миллер
T.J. Miller
Кристен Уиг
Кристен Уиг
Kristen Wiig
Джерард Батлер
Джерард Батлер
Gerard Butler
Джимон Хонсу
Джимон Хонсу
Djimon Hounsou
Джона Хилл
Джона Хилл
Jonah Hill
Кристофер Минц-Плассе
Кристофер Минц-Плассе
Christopher Mintz-Plasse
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Багров в фильме «Брат» выпивает сырое яйцо после алкоголя, «чтобы не забалдеть!»: спросили у врача, работает ли этот лайфхак в жизни
Все в «Клоне» могло бы сложиться по-другому, если бы не дядя Али: почему Латифу не выдали замуж за Саида
Детей в школу, а сами включайте 7 крутых сериалов, которые заменят «Отчаянных домохозяек» этой осенью
Эту комедию Учитель называл «не представляющей ценности»: по факту — стала культовой и превзошла 95% его фильмов
К-поп, где К — это Кадышева: в русской версии «Охотниц на демонов» богатырши крошат Кощея и Бабу Ягу — а в перерывах пляшут «калинку»
«Главное отличие от других»: снявшийся у Нолана Колокольников двумя словами объяснил гениальность режиссера — даже хейтеры не поспорят
«Подняли бы на новый уровень»: 2 серии «Места встречи изменить нельзя» зрителям не показали — цензура в СССР резала без ножа
Подсказка, которую разглядели лишь фанаты: 5 сезон «Очень странных дел» готовит нового злодея — и это будет кто-то из своих
Свадьба Полишинеля: спойлер к самой кошмарной сцене «Игры престолов» Мартин годами прятал на виду — у россиян не было шансов догадаться
Без «Слова пацана» и «Нулевого пациента»: 3 российских сериала про СССР, которые нахваливают даже на Западе — 7,7+ на IMDb у каждого
Появились на секунды, прославились на века: 7 самых ярких эпизодических ролей в советском кино — помните ли вы все? (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше