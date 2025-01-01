Hiccup [как Стоик тащит его по пещере] Э-э, постой! Ладно, э-э, пап, т-тебе нужно кое-что знать!

Stoick the Vast [нетерпеливо] Да-да. Расскажи по дороге.

Hiccup Нет, это не то, что можно рассказать по дороге, честно.

Stoick the Vast [упрямо] Хватит слушать!

Hiccup Это новости мирового масштаба.

Stoick the Vast Да ладно, добавь в стопку.

Hiccup Да, я, э-э, э-э... Пап, в отличие от большинства сюрпризов, которые я тебе подкидываю, этот тебе понравится. Ч-честно. Просто с ним надо обращаться... аккуратно. Так что...

[Они подходят к ошарашенному Гобберу]

Gobber [Стоику] Э, может, ты возьмёшь это на себя.

[вынимает меч]

Hiccup [испуганно] Э-э, пап, может, уберёшь меч, пожалуйста?

[Стоик наконец видит Вальку и затаивает дыхание. Гоббер и Иккинг смотрят, как Стоик опускает меч, снимает шлем и медленно, молча подходит к Вальке]

Valka Я знаю, что ты скажешь, Стоик. Как я мог так поступить? Уйти на все эти годы? И почему не вернулся к тебе? К нашему сыну? Но какой у меня был знак, что ты изменишься, Стоик? Что кто-то на Берке изменится? Я столько раз умоляла прекратить войну, найти другой путь, но кто-нибудь слушал?

Gobber [в сторону, Иккингу] Вот почему я никогда не женился. Из-за этого и ещё по одной причине.

Valka Я знаю, что оставила тебя растить Иккинга в одиночку, но думала, ему будет лучше без меня. И ошиблась. Теперь я вижу это! Но...

[нервно отступает к стене; на грани слёз]

Valka Хватит быть таким суровым, Стоик! Давай! Кричи! Ору! Скажи что-нибудь!

[Стоик касается щеки Вальки. Она смотрит на него с тревогой]

Stoick the Vast [тоже на грани слёз] Ты так же прекрасна, как в день, когда я тебя потерял.