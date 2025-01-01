Gobber[на похоронах Стоика]Пусть валькирии встретят тебя и поведут по великому полю битвы Одина. Пусть они воспоют твоё имя с любовью и яростью, чтобы мы услышали его в глубинах Вальгаллы и знали, что ты занял своё законное место за столом королей. Великий человек пал: воин. Вождь. Отец. Друг.
Хиккап[рисует новое место на своей карте]И как же нам его назвать?
Хиккап[улыбается]Ну вот, теперь ты знаешь, откуда у меня драма.
[Он улетает на Беззубике]
Hiccup[на похоронах Стоика]Прости, папа. Я не тот вождь, которым ты хотел меня видеть, и я не тот миротворец, каким считал себя. Я... не знаю...
ValkaТы появился на свет слишком рано. Такой крохотный. Такой хрупкий, такой слабый. Я боялась, что ты не выживешь. Но твой отец никогда не сомневался. Он всегда говорил, что ты станешь сильнейшим из всех. И он был прав. В тебе сердце вождя и душа дракона. Только ты можешь объединить наши миры. Вот кто ты, сынок.
HiccupЯ... я так боялся стать похожим на отца. В основном потому, что думал, что не смогу. Как, как стать таким великим, таким смелым, таким бескорыстным? Думаю, можно только пытаться. Вождь защищает своих. Мы возвращаемся.
Иккинг[рассказчик]Это Берк. Немного потрёпанный, поломанный и покрытый льдом, но это дом. Наш дом. Те, кто нападал на нас, беспощадны и безумны, но те, кто их остановил — о-о-о-о-о, ещё более! Нас может быть мало, но мы стоим за нечто большее, чем любой мир может нам противопоставить. Мы — голос мира, и шаг за шагом мы изменим этот мир. Видите ли, у нас есть то, чего нет у них. Конечно, у них есть армии и флотилии, но у нас... у нас есть...
Иккинг[неловко]О, я нашёл его в лесу. Его... сбили и ранили.
Валка[показывает разных раненых драконов]Этот Шнаффлфанг потерял ногу в одной из железных ловушек Драго Блудвиста. У этой Зонародительницы крыло порезано острыми сетями. А этот бедняга Хобблгрант ослеп в капкане на дереве, а потом его оставили умирать одному, в страхе.
[замечает протез на хвосте Беззубика]
ВалкаА это что? Это тоже Драго или его ловцы сделали?
Иккинг[смущённо смеётся]О, да. Забавно, но... Я на самом деле тот, кто... сбил его.
Иккинг[рассказ]Это Берк, самый большой секрет на этом свете, да и вообще где угодно. Вроде бы ничего особенного, но этот мокрый каменный остров скрывает немало сюрпризов. Жизнь здесь потрясающая, только не для слабонервных. Видишь ли, пока большинство людей увлекаются резьбой или вышивкой, мы, беркцы, предпочитаем кое-что поинтересней... ДРАКОНЬИ ГОНКИ!
Валька[Виккапу; гордо]Всё это время ты был похож на меня.
[с виноватым видом]
ВалькаА я где была? Прости меня, Виккап. Начнём сначала? Дашь мне ещё один шанс?
[Виккап нежно улыбается, как будто прощая её]
ВалькаЯ... я могу научить всему, что узнала за эти двадцать лет, например...
[нажимает пальцами на шею Беззубика, заставляя его спинки раздвоиться]
[Стоик наконец видит Вальку и затаивает дыхание. Гоббер и Иккинг смотрят, как Стоик опускает меч, снимает шлем и медленно, молча подходит к Вальке]
ValkaЯ знаю, что ты скажешь, Стоик. Как я мог так поступить? Уйти на все эти годы? И почему не вернулся к тебе? К нашему сыну? Но какой у меня был знак, что ты изменишься, Стоик? Что кто-то на Берке изменится? Я столько раз умоляла прекратить войну, найти другой путь, но кто-нибудь слушал?
Gobber[в сторону, Иккингу]Вот почему я никогда не женился. Из-за этого и ещё по одной причине.
ValkaЯ знаю, что оставила тебя растить Иккинга в одиночку, но думала, ему будет лучше без меня. И ошиблась. Теперь я вижу это! Но...
[нервно отступает к стене; на грани слёз]
ValkaХватит быть таким суровым, Стоик! Давай! Кричи! Ору! Скажи что-нибудь!
[Стоик касается щеки Вальки. Она смотрит на него с тревогой]
Stoick the Vast[тоже на грани слёз]Ты так же прекрасна, как в день, когда я тебя потерял.
[Валька тихо плачет от облегчения; Стоик нежно целует её. Облегчённый и счастливый Иккинг улыбается]
TuffnutЯ ему своим лицом кулак расквашу, если он полезет к моему дракону!
Hiccup[рассказчик]Раньше драконы здесь были настоящей проблемой, но это было пять лет назад. Теперь они все поселились у нас. И, честно говоря, почему бы и нет? У нас есть специальные конюшни, кормушки «ешь сколько хочешь», полный комплекс по уходу за драконами и даже первоклассная система пожаротушения, если можно так выразиться.
Eret[Драго, после того как всадники драконов были захвачены]Они не узнают, где ты прячешься. Обещаю.
AstridО, узнают! Они знают, что мы пропали, и у них есть драконы-охотники. Если ты хоть коснёшься нас, Иккинг устроит...
Hiccup[после того, как Валька рассказала свою историю]Как ты выжила?
ValkaО, Облачный Прыгун никогда не хотел мне зла. Он... должно быть, думал, что я здесь своя.
[показывает Хикупу Бьюилдербиста]
ValkaВ доме великого Бьюилдербиста. Альфа-вид. Один из немногих, кто ещё существует. У каждого гнезда есть своя королева, но это — КОРОЛЬ всех драконов. Своим ледяным дыханием этот величественный гигант построил наше гнездо — безопасное пристанище для драконов повсюду.
Hiccup[удивлённо]Постой, это тот самый ледяной плюющийся? ОН ответственен за всё это разрушение?
ValkaОн нас защищает. Мы все живём под его защитой и по его приказу.