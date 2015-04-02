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Ремейк саги о приручении дракона постигла судьба подавляющего большинства ремейков: природа отдохнула на нем с неменьшей суровостью, чем на хрестоматийных детях гениев. Дин Деблуа, соавтор первого фильма, выступивший единоличным режиссером и сценаристом второго, успешно слил в небытие все многочисленные достоинства первой части (кроме нескольких чисто технических визуальных моментов), превратив «скандинавский» сюжет в чумовую смесь мелодрамы и экологического пропагандистского…