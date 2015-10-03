Даже у ягнят есть зубы, 2015

Две молодые женщины, Слоан и Кэти, отправляются в сельскую Америку, чтобы подработать на эко-ферме: им нужны деньги, чтобы поехать в Нью-Йорк на шоппинг. Дружелюбные местные молодые люди предлагают подвезти их на ферму. Вскоре оказывается, что намерения мужчин были вовсе не дружескими, и девушки попадают в плен. Только чудом им удается сбежать, и теперь подруги планируют кровавую месть…
Две подруги решили подзаработать немного денег работая на ферме в штате Вашингтон. Слоан и Кэти решают ознакомиться с новым городком и немного прогуляться. Но в кафе происходит фатальная встреча - два парня хитростью заманивают девушек к себе, где они подвергаются насилию и пыткам. Месть подруг обещает быть изощренной.