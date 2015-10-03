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Даже у ягнят есть зубы Даже у ягнят есть зубы
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Even Lambs Have Teeth

Даже у ягнят есть зубы, 2015

2015 / Канада
4.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Две молодые женщины, Слоан и Кэти, отправляются в сельскую Америку, чтобы подработать на эко-ферме: им нужны деньги, чтобы поехать в Нью-Йорк на шоппинг. Дружелюбные местные молодые люди предлагают подвезти их на ферму. Вскоре оказывается, что намерения мужчин были вовсе не дружескими, и девушки попадают в плен. Только чудом им удается сбежать, и теперь подруги планируют кровавую месть…

  • Это второй фильм кинокомпании Random Bench. В нем реализована производственная модель, девиз которой – “Международное финансирование, местные съемки”. Этот фильм, финансируемый через студию WTFilms и французскую компанию B Media Global, был снят с ограниченным бюджетом, из-за чего создателям приходилось использовать «местное» до предела. 
  • Фильм снимался на небольшой ферме в Британской Колумбии в течение 15 дней. Съемки проходили в октябре, поэтому смены заканчивались в кромешной темноте: ближайшее электрическое освещение было в 60 милях от локации. 
  • Владелец фермы по имени Дэвид стал одним из основных членов съемочной группы. Он водил тракторы, таскал деревянные доски и гонял в город вместе со съемочной группой, чтобы привезти провизию. Очень кровавая сцена убийства Бориса была снята прямо на кухонном столе Дэвида.
     

Две подруги решили подзаработать немного денег работая на ферме в штате Вашингтон. Слоан и Кэти решают ознакомиться с новым городком и немного прогуляться. Но в кафе происходит фатальная встреча - два парня хитростью заманивают девушек к себе, где они подвергаются насилию и пыткам. Месть подруг обещает быть изощренной.

4.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 18 ноября 2016
Премьера в мире 3 октября 2015
Возраст 18+
Режиссер
Терри Майлз
В ролях
Кирстен Праут
Тиера Сковбай
Тиера Сковбай
Даррен Манн
Все актеры и съемочная группа
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