Баранкин, будь человеком!, 1963

Нерадивый ученик средней школы Юра Баранкин получает очередную двойку по математике. Устав от постоянных нравоучений со стороны учительницы, старосты класса Зины и одноклассника-отличника Мишки, Баранкин решает, что такая жизнь не для него: куда больше ему подошла бы свободная и беззаботная жизнь воробья.
Тогда Баранкин подговаривает другого одноклассника, Костю Малинина, также получившего пресловутую двойку, превратиться в воробьев и улететь куда подальше от школы, Мишки и Зинки, ведь если очень сильно захотеть чего-то, то любое желание обязательно сбудется.
Как ни странно, одноклассники действительно превращаются в воробьев. Однако жизнь мелких птиц оказывается не столь беззаботной, как они рассчитывали: сначала им приходится улепетывать от голодной кошки, а позже некая незнакомая воробьиха начала учить их вить гнезда. Устав от жизни такой, Баранкин генерирует еще одну гениальную идею, превратиться в бабочек – уж те-то точно порхают себе с цветка на цветок и ни о чем больше не заботятся.
Тогда друзья становятся бабочками: Баранкин превращается в капустницу, а Малинин принимает облик махаона. Но вскоре к своему удивлению ребята понимают, что и бабочкам в жизни приходится несладко – всегда можно закончить жизнь в клюве какой-нибудь птицы или вовсе на булавке, будучи приколотым к стене юного энтомолога Зинки.
Таким образом, претерпевая одну метаморфозу за другой, друзья вскоре понимают, что ни одно существо в мире не обходится без старания, а осознавать это и трудиться на благо Родины – это и означает быть человеком.
Мультфильм создан по мотивам одноименной приключенческой повести Валерия Медведева. В те годы сюжеты о приключениях в мире насекомых были чрезвычайно популярны в СССР: в то же время вышли книги «Необыкновенные приключения Карика и Вали» Яна Ларри и «В стране дремучих трав» Владимира Брагина. Первая книга также была экранизирована, а по второй поставили радиоспектакль.
Название взято из детдомовского детства Валерия Медведева: он был очень любопытным и любознательным ребенком, и выбивавшиеся из сил воспитатели часто повторяли ему «Да будь же ты человеком!».
Повесть очень проста для экранизации, так как Медведев, выпускник ГИТИСа, долгое время игравший в театре, намеренно делал ее похожей на пьесу, с живыми и эмоциональными характерами.
Режиссером выступила Александра Снежко-Блоцкая, одна из самых известных и популярных советских мультипликаторов. Она была режиссером на студии Союзмультфильм с 1937 года и прославилась экранизацией множества русских сказок и сказаний малых народов мира, а также циклом «Легенды и мифы Древней Греции».
В соответствии с распространенной в те времена практикой, всех мальчиков в мультфильме озвучивали актрисы: Баранкину подарила голос знаменитая Клара Румянова, Малинину – Мария Виноградова, а Мишке – Тамара Дмитриева.
Музыку к мультфильму написал постоянный партнер Снежко-Блоцкой, Виталий Гевиксман. Они работали вместе с навеянного вьетнамскими сказками мультфильма «Дракон» 1961 года и до конца ее режиссерской карьеры в 1974 году с коротким фильмом «Прометей».
Также с этой картины многолетнее сотрудничество со Снежко-Блоцкой начал талантливый московский художник-график и мультипликатор Ильдар Урманче, получивший Серебряную медаль на XII международном фестивале короткометражных фильмов в Туре.
Для мультфильма характерно органичное сочетание традиционно-сказочных фантастических приемов, таких как перевоплощение главных героев, и исследование психологии и мировосприятия школьников в духе критического соцреализма.
На XV Фестивале фильмов для детей и юношества в Венеции, состоявшемся в 1963 году, мультфильм получил Бронзовую медаль.
Лентяй и двоечник Юра Баранкин мечтает об одном - ничего не делать. Ему надоело учить уроки и быть примерным. Он устал быть человеком. А впереди еще целая человеческая жизнь и такой тяжелый учебный год...
И тогда начинаются невероятные и фантастические превращения. Юра и его друг Костя Малинин становятся сначала воробьями, затем бабочками и, наконец, муравьями. Пройдя множество испытаний, научившись преодолевать опасности и трудности, мальчики понимают, что на свете нет ничего прекраснее, чем быть человеком!