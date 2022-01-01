Баранкин, будь человеком!, 1963

Нерадивый ученик средней школы Юра Баранкин получает очередную двойку по математике. Устав от постоянных нравоучений со стороны учительницы, старосты класса Зины и одноклассника-отличника Мишки, Баранкин решает, что такая жизнь не для него: куда больше ему подошла бы свободная и беззаботная жизнь воробья.

Тогда Баранкин подговаривает другого одноклассника, Костю Малинина, также получившего пресловутую двойку, превратиться в воробьев и улететь куда подальше от школы, Мишки и Зинки, ведь если очень сильно захотеть чего-то, то любое желание обязательно сбудется.

Как ни странно, одноклассники действительно превращаются в воробьев. Однако жизнь мелких птиц оказывается не столь беззаботной, как они рассчитывали: сначала им приходится улепетывать от голодной кошки, а позже некая незнакомая воробьиха начала учить их вить гнезда. Устав от жизни такой, Баранкин генерирует еще одну гениальную идею, превратиться в бабочек – уж те-то точно порхают себе с цветка на цветок и ни о чем больше не заботятся.

Тогда друзья становятся бабочками: Баранкин превращается в капустницу, а Малинин принимает облик махаона. Но вскоре к своему удивлению ребята понимают, что и бабочкам в жизни приходится несладко – всегда можно закончить жизнь в клюве какой-нибудь птицы или вовсе на булавке, будучи приколотым к стене юного энтомолога Зинки.

Таким образом, претерпевая одну метаморфозу за другой, друзья вскоре понимают, что ни одно существо в мире не обходится без старания, а осознавать это и трудиться на благо Родины – это и означает быть человеком.