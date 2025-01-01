Меню
Борис Степанцев
Борис Степанцев
Борис Степанцев
Дата рождения
7 декабря 1929
Возраст
53 года
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
21 мая 1983
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
8.1
Малыш и Карлсон
(1968)
8.1
Вовка в Тридевятом царстве
(1965)
8.0
Карлсон вернулся
(1970)
6.1
Ассоль
Assol
мелодрама
1982, СССР
6.4
Сказка о глупом мышонке
Skazka o glupom myshonke
анимация
1981, СССР
5.6
Почему ослик заупрямился?
анимация
1979, СССР
Алые паруса (1978)
анимация
1978, СССР
6.5
Муха-Цокотуха
Mukha-tsokotukha
анимация
1976, СССР
6.4
Похождения Чичикова: Манилов
Pokhozhdeniya Chichikova: Manilov
анимация
1974, СССР
6.7
Похождения Чичикова: Ноздрев
Pokhozhdeniya Chichikova: Nozdrev
анимация
1974, СССР
7.6
Щелкунчик
Shchelkunchik
анимация, короткометражный
1973, СССР
8
Карлсон вернулся
Karlson vernulsya
анимация, короткометражный, комедия, семейный
1970, СССР
8.1
Малыш и Карлсон
Malysh i Karlson
анимация, детский
1968, СССР
Смотреть трейлер
6.7
Окно
Okno
анимация
1966, СССР
8.1
Вовка в Тридевятом царстве
Vovka v Tridevyatom tsarstve
семейный, короткометражный, анимация
1965, СССР
6.7
Петух и краски
The Rooster and Paints
короткометражный, анимация
1964, СССР
7.9
Петя и Красная Шапочка
Petra a Červená Karkulka
короткометражный, анимация
1958, СССР
6.9
Опять двойка
Marks again
короткометражный, анимация
1957, СССР
