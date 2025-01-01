Меню
Киноафиша Персоны Борис Степанцев

Борис Степанцев

Дата рождения
7 декабря 1929
Возраст
53 года
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
21 мая 1983
Карьера
Режиссер, Сценарист

Популярные фильмы

Малыш и Карлсон 8.1
Малыш и Карлсон (1968)
Вовка в Тридевятом царстве 8.1
Вовка в Тридевятом царстве (1965)
Карлсон вернулся 8.0
Карлсон вернулся (1970)

Фильмография Борис Степанцев

Жанр
Год
Все 15 Фильмы 15 Режиссер 14 Сценарист 6
Ассоль 6.1
Ассоль Assol
мелодрама 1982, СССР
Сказка о глупом мышонке 6.4
Сказка о глупом мышонке Skazka o glupom myshonke
анимация 1981, СССР
Почему ослик заупрямился? 5.6
Почему ослик заупрямился?
анимация 1979, СССР
Алые паруса (1978)
Алые паруса (1978)
анимация 1978, СССР
Муха-Цокотуха 6.5
Муха-Цокотуха Mukha-tsokotukha
анимация 1976, СССР
Похождения Чичикова: Манилов 6.4
Похождения Чичикова: Манилов Pokhozhdeniya Chichikova: Manilov
анимация 1974, СССР
Похождения Чичикова: Ноздрев 6.7
Похождения Чичикова: Ноздрев Pokhozhdeniya Chichikova: Nozdrev
анимация 1974, СССР
Щелкунчик 7.6
Щелкунчик Shchelkunchik
анимация, короткометражный 1973, СССР
Карлсон вернулся 8
Карлсон вернулся Karlson vernulsya
анимация, короткометражный, комедия, семейный 1970, СССР
Малыш и Карлсон 8.1
Малыш и Карлсон Malysh i Karlson
анимация, детский 1968, СССР
Смотреть трейлер
Окно 6.7
Окно Okno
анимация 1966, СССР
Вовка в Тридевятом царстве 8.1
Вовка в Тридевятом царстве Vovka v Tridevyatom tsarstve
семейный, короткометражный, анимация 1965, СССР
Петух и краски 6.7
Петух и краски The Rooster and Paints
короткометражный, анимация 1964, СССР
Петя и Красная Шапочка 7.9
Петя и Красная Шапочка Petra a Červená Karkulka
короткометражный, анимация 1958, СССР
Опять двойка 6.9
Опять двойка Marks again
короткометражный, анимация 1957, СССР
