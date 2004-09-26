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Постер фильма Генезис
6.3
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6.3

Генезис

, 2004
Genesis
Франция, Италия / документальный / 18+
Постер фильма Генезис
6.3

О фильме

То серьезно, то с шутками, чередуя мудрость с наивностью, африканский гриот (сказитель), поэт и немного колдун, на языке мифов и сказок рассказывает историю происхождения вселенной, рождения звезд, бурного прошлого нашей планеты и зарождения жизни на земле. На самом деле это правдивая история обо всех нас. Гриот рассказывает о времени, материи, рождении, любви и смерти. Герои и исполнители главных ролей в этом красочном, современном, и в то же время вечном Генезисе – животные. Шесть лет потребовалось авторам и режиссерам замечательного фильма "Микрокосмос" на создание своего нового произведения.

В ролях

Сотигу Куйате
Le conteur
Сотигу Куйате
Le conteur
Режиссер Клод Нуридзани, Мари Перену
Сценарист Клод Нуридзани, Мари Перену
Композитор Брюно Куле
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 14 октября 2004
Премьера в мире 26 сентября 2004
Дата выхода
26 сентября 2004 Германия
30 сентября 2005 Италия
13 января 2005 Нидерланды
20 октября 2004 США
20 октября 2004 Франция
MPAA G
Бюджет €9 150 000
Сборы в мире $3 139 313
Производство Les Films Alain Sarde, Les Films de la Véranda, RAI Radiotelevisione Italiana
Другие названия
Genesis, Генезис, Đấng Tạo Hóa, Génesis, Genesis - Tutte le storie hanno un inizio, Genezis, Yaradılış - Büyük sır, グレート・ビギン, Microcosmos 2 - Genesis, Genesis: Woher kommen wir?, Microcosmos - Genesis, Microcosmos 2, 微观世界2：基因狂想曲

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Обновлено 26 декабря 2023

Отзывы о фильме

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