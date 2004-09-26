То серьезно, то с шутками, чередуя мудрость с наивностью, африканский гриот (сказитель), поэт и немного колдун, на языке мифов и сказок рассказывает историю происхождения вселенной, рождения звезд, бурного прошлого нашей планеты и зарождения жизни на земле. На самом деле это правдивая история обо всех нас. Гриот рассказывает о времени, материи, рождении, любви и смерти. Герои и исполнители главных ролей в этом красочном, современном, и в то же время вечном Генезисе – животные. Шесть лет потребовалось авторам и режиссерам замечательного фильма "Микрокосмос" на создание своего нового произведения.

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