То серьезно, то с шутками, чередуя мудрость с наивностью, африканский гриот (сказитель), поэт и немного колдун, на языке мифов и сказок рассказывает историю происхождения вселенной, рождения звезд, бурного прошлого нашей планеты и зарождения жизни на земле.
На самом деле это правдивая история обо всех нас. Гриот рассказывает о времени, материи, рождении, любви и смерти. Герои и исполнители главных ролей в этом красочном, современном, и в то же время вечном Генезисе – животные. Шесть лет потребовалось авторам и режиссерам замечательного фильма "Микрокосмос" на создание своего нового произведения.
ПроизводствоLes Films Alain Sarde, Les Films de la Véranda, RAI Radiotelevisione Italiana
Другие названия
Genesis, Генезис, Đấng Tạo Hóa, Génesis, Genesis - Tutte le storie hanno un inizio, Genezis, Yaradılış - Büyük sır, グレート・ビギン, Microcosmos 2 - Genesis, Genesis: Woher kommen wir?, Microcosmos - Genesis, Microcosmos 2, 微观世界2：基因狂想曲
Рейтинг фильма
6.3
Оцените10 голосов
7.1IMDb
Обновлено 26 декабря 2023
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