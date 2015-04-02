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Самсара
Отзывы о фильме «Самсара»
Samsara
Самсара
2011 / США
Трейлер
6.5
Оцените
25
голосов
Рейтинг IMDb: 8.4
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
идем идем идем идем. бросаем свои меркантильные делишки, и бежим спасать ДУШУ!
2 апреля 2015, 12:51
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a1ocean
2 апреля 2015, 12:51
9/10
Конечно, после Koyaanisqatsi очень трудно найти новые визуальные методы отображения реальности.
В фильме есть пара "новинок",в кавычках так как скорее предыдущие фильмы такие методы не использовали из-за их провокационной низменности.
К сожалению из-за этого не могу рекомендовать совместный просмотр с детьми в отличии, опять же от Koyaanisqatsi.
А зря... много что можно обсудить после просмотра...
Музыкальный ряд очень хороший, разнообразный, отлично связан с картинкой.
Вот бы такой фильм в IMAX да в 6-й ряд....
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Потрясающе! Это за гранью любого кино, эффект для каждого свой. Из этих кадров, можно сделать 20 фильмов, столько идей, не меньше приходит в голову при просмотре. Я давно думал, за что можно было бы дать 10 из 10, это именно то. Вне жанров и вне политических взглядов, начало и конец, метаморфозы, эпический реализм. Все и еще не много....
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Chromatics - Tick Of The Clock - уже было, но все же... идеально подходит к кадру трассы.
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 16/04/2013 - 09:33:46):
В РФ не нашлось будоражащих мест.✌️
2 апреля 2015, 12:51
0
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a1ocean
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Toporock, 17/04/2013 - 14:42:00):
Трансфигурация
Это была одна из немногих находок автора.
Эффектно, но спорно по корректности использования в подобном фильме.
Фильм в основном состоит из "живых стоп-кадров".
Типичный портрет в фильме: в кадре человек/дерево/гора/стул, камера немного двигается, человек старается не моргать. В итоге создается ощущение живого стоп-кадра, портрета.
Очень эффектно.
Конечно, есть действие. Бегут детишки, монахи рисуют, люди молятся.
Но ставить этот экшен в ряд с трасфигурацией язык не поворачивается.
Я не против трансфигурации, но этот визуальный прием не родственен остальным техникам подачи материала и откровенно диссонирует.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 17/04/2013 - 19:40:22):
При сем Петр сказал Иисусу: Равви....
Цитата (peacefrog, 17/04/2013 - 19:40:22):
✊ 5 баллов!
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
\
Цитата (peacefrog, 17/04/2013 - 16:50:04):
А кста гробики мне показались миниатюрные, не для взрослых особей точно. Ну как можно закопать гроб в виде самолета с крыльями?) там в ширину надо копать метров шесть).
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (a1ocean, 17/04/2013 - 17:07:03):
Тем и интересен этот "АртШедевр", что каждый его видит по своему. По мне, кадр с живым актером, контрастирует с кадрами, с не живыми пейзажами. Но помимо расслабления глаза и подчеркивания стоп - деталей контрастом, этот Перфоманс, по задумке автора, должен и донести основную его идею, обьяснить. (скорее всего).
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 17/04/2013 - 21:18:34):
Не, ну я так и подумал (про гробосамолетики), африканские аборигены, высоко интеллектуальные, не ординарные личности. Им явно не достает "драйва" и куража.)) ❗️
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 18/04/2013 - 20:36:40):
У всех будет место под соснами. )) все туда!
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (a1ocean, 19/04/2013 - 15:16:50):
При просмотре этого кино, вспомнился Патрик Бэйтмен. Веселые у них были времена...
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
У меня, знаете, периодически возникало такое чувство, что картинка статична, а мы наоборот движемся, парим...состояние невесомости вроде.
Фильм очень понравился, и музыка дивная.
Про мандалу как здорово, один из самых интересных эпизодов, и как её...ах, и кучка разноцветная.
Думаю, у фильма замах схожий. Зеркало...что хочешь, то и увидишь.
Или мне показалось, но версальские люстры иронично смотрелись, как и силиконовые бабы, красивые, идеальные до тошноты, одинаковые.
Не поняла смысла коллективных портретов с оружием.
А японские роботы похожи на людей-даунов.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Bladevita
2 апреля 2015, 12:51
Классная штука, по полной расширяющая сознание. Набора парадных открыток я тут не увидела, каждый кадр в тему, вместе - цельное полотно. У меня даже ощущение, как будто художественный фильм посмотрела, а не документалку. Да, игровое кино ТАК меня уже не вставляет.
Сильные впечатления, приход еще сильнее после просмотра, чем во время. Между строк явно читается пелевинский S.N.U.F.F. и сокуровский Фауст вспомнился. Единственный минус, саунд слишком прост, а на таком материале можно было размахнуться.
9,5/10
2 апреля 2015, 12:51
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Конечно, после Koyaanisqatsi очень трудно найти новые визуальные методы отображения реальности.
В фильме есть пара "новинок",в кавычках так как скорее предыдущие фильмы такие методы не использовали из-за их провокационной низменности.
К сожалению из-за этого не могу рекомендовать совместный просмотр с детьми в отличии, опять же от Koyaanisqatsi.
А зря... много что можно обсудить после просмотра...
Музыкальный ряд очень хороший, разнообразный, отлично связан с картинкой.
Вот бы такой фильм в IMAX да в 6-й ряд....
В РФ не нашлось будоражащих мест.✌️
Это была одна из немногих находок автора.
Эффектно, но спорно по корректности использования в подобном фильме.
Фильм в основном состоит из "живых стоп-кадров".
Типичный портрет в фильме: в кадре человек/дерево/гора/стул, камера немного двигается, человек старается не моргать. В итоге создается ощущение живого стоп-кадра, портрета.
Очень эффектно.
Конечно, есть действие. Бегут детишки, монахи рисуют, люди молятся.
Но ставить этот экшен в ряд с трасфигурацией язык не поворачивается.
Я не против трансфигурации, но этот визуальный прием не родственен остальным техникам подачи материала и откровенно диссонирует.
При сем Петр сказал Иисусу: Равви....
Цитата (peacefrog, 17/04/2013 - 19:40:22):
✊ 5 баллов!
А кста гробики мне показались миниатюрные, не для взрослых особей точно. Ну как можно закопать гроб в виде самолета с крыльями?) там в ширину надо копать метров шесть).
Тем и интересен этот "АртШедевр", что каждый его видит по своему. По мне, кадр с живым актером, контрастирует с кадрами, с не живыми пейзажами. Но помимо расслабления глаза и подчеркивания стоп - деталей контрастом, этот Перфоманс, по задумке автора, должен и донести основную его идею, обьяснить. (скорее всего).
Не, ну я так и подумал (про гробосамолетики), африканские аборигены, высоко интеллектуальные, не ординарные личности. Им явно не достает "драйва" и куража.)) ❗️
У всех будет место под соснами. )) все туда!
При просмотре этого кино, вспомнился Патрик Бэйтмен. Веселые у них были времена...
Фильм очень понравился, и музыка дивная.
Про мандалу как здорово, один из самых интересных эпизодов, и как её...ах, и кучка разноцветная.
Думаю, у фильма замах схожий. Зеркало...что хочешь, то и увидишь.
Или мне показалось, но версальские люстры иронично смотрелись, как и силиконовые бабы, красивые, идеальные до тошноты, одинаковые.
Не поняла смысла коллективных портретов с оружием.
А японские роботы похожи на людей-даунов.
Сильные впечатления, приход еще сильнее после просмотра, чем во время. Между строк явно читается пелевинский S.N.U.F.F. и сокуровский Фауст вспомнился. Единственный минус, саунд слишком прост, а на таком материале можно было размахнуться.
9,5/10
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