5.5 Рейтинг IMDb: 5.3
Присутствие духа

Присутствие духа

Presence of Mind 18+
О фильме

После смерти отца молодая женщина вынуждена устроиться гувернанткой в родовое имение, находящееся на острове. Хозяин нанял героиню для воспитания своих племянников - сирот Майлза и Флоры. Очарованная обаянием работодателя, новая гувернантка принимает его жесткие условия - взять полную ответственность на себя и не обращаться к нему ни при каких обстоятельствах. Оказавшись узницей живописного острова, героиня оказывается в плену у тайн, окутавших замок. Дети, поначалу кажущиеся милыми, постепенно преподносят ей странные сюрпризы, а домоправительница Мадо Реми по непонятным причинам настроена против новой воспитательницы. Девушке предстоит узнать жуткую тайну, связанную с предыдущей гувернанткой мисс Джессел, слугой Фоском, и их странным отношениями. с юными отпрысками. Теперь героине придется приложить немало усилий, чтобы сохранить присутствие духа, живя по соседству. с духами.

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1999
Премьера в мире 1 сентября 1999
Дата выхода
20 апреля 2001 Испания
Бюджет $3 000 000
Производство Enrique Cerezo Producciones Cinematográficas S.A., Presence of Mind LLC, Televisión Española (TVE)
Другие названия
Presence of Mind, A Outra Volta do Parafuso, Ciúmes, Dvasios apsireiskimas, El celo, O coarda prea intinsa, Παιχνίδια του μυαλού, Присутствие духа, Присъствие на духа
Режиссер
Антони Алой
В ролях
Харви Кейтель
Харви Кейтель
Нило Мур
Сэди Фрост
Сэди Фрост
Лорен Бэколл
Лорен Бэколл
Джек Тейлор
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.5
10 голосов
5.3 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Governess Что ты здесь делаешь?
Flora Я же сказала — пришла похоронить свои тайны.
Governess Хватит секретов, Флора. Скажи, где она.
Flora Кто, мисс?
Governess Скажи мне, любимая, где мисс Джессел?
Flora Мисс Джессел?
Governess Да!
[к Мадо Ремей]
Governess Видишь? Видишь? Вот она! На воде!
Mado Remei Я ничего не вижу.
Governess [к Мадо Ремей] Открой глаза, ради бога, дура! Ты её не видишь?
Mado Remei Отпусти меня! Я не могу!
Flora Там никого нет.
Governess [к Флоре] Как ты смеешь так говорить, когда она прямо перед тобой? Посмотри на неё! Она там, а ты врёшь мне! Она там!
Flora [к Мадо Ремей, в то время как одержима мисс Джессел] Забери меня от неё! Она злая! Очень злая!
[к гувернантке, в то время как одержима мисс Джессел]
Flora Ты грязная с#к#! Я больше не хочу тебя видеть! Убирайся! Ненавижу тебя! Ненавижу!
