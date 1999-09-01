После смерти отца молодая женщина вынуждена устроиться гувернанткой в родовое имение, находящееся на острове. Хозяин нанял героиню для воспитания своих племянников - сирот Майлза и Флоры. Очарованная обаянием работодателя, новая гувернантка принимает его жесткие условия - взять полную ответственность на себя и не обращаться к нему ни при каких обстоятельствах. Оказавшись узницей живописного острова, героиня оказывается в плену у тайн, окутавших замок. Дети, поначалу кажущиеся милыми, постепенно преподносят ей странные сюрпризы, а домоправительница Мадо Реми по непонятным причинам настроена против новой воспитательницы. Девушке предстоит узнать жуткую тайну, связанную с предыдущей гувернанткой мисс Джессел, слугой Фоском, и их странным отношениями. с юными отпрысками. Теперь героине придется приложить немало усилий, чтобы сохранить присутствие духа, живя по соседству. с духами.
|20 апреля 2001
|Испания