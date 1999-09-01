Governess Что ты здесь делаешь?

Flora Я же сказала — пришла похоронить свои тайны.

Governess Хватит секретов, Флора. Скажи, где она.

Flora Кто, мисс?

Governess Скажи мне, любимая, где мисс Джессел?

Flora Мисс Джессел?

Governess Да!

[к Мадо Ремей]

Governess Видишь? Видишь? Вот она! На воде!

Mado Remei Я ничего не вижу.

Governess [к Мадо Ремей] Открой глаза, ради бога, дура! Ты её не видишь?

Mado Remei Отпусти меня! Я не могу!

Flora Там никого нет.

Governess [к Флоре] Как ты смеешь так говорить, когда она прямо перед тобой? Посмотри на неё! Она там, а ты врёшь мне! Она там!

Flora [к Мадо Ремей, в то время как одержима мисс Джессел] Забери меня от неё! Она злая! Очень злая!

[к гувернантке, в то время как одержима мисс Джессел]