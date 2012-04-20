Основанная на реальных событиях, произошедших в конце 1970-х гг., эта история повествует о гей-паре, принимающей на воспитание мальчика с Синдромом Дауна, от которого отказывается непутевая мать-наркоманка. И пока подросток впервые в своей жизни открывает для себя крепкие узы настоящей семьи, которой у него никогда не было, недовольные таким положение дел консервативные власти предпринимают решительный шаг, чтобы вырвать его из этого стабильного и спокойного окружения, которое он когда-либо знал. Теперь эта гомосексуальная пара должна начать бороться за право усыновить этого необыкновенного, с особыми потребностями ребенка, вступая в неравное и незабываемое сражение против системы, созданной против них.