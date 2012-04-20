Отзывы о фильме
Основанная на реальных событиях, произошедших в конце 1970-х гг., эта история повествует о гей-паре, принимающей на воспитание мальчика с Синдромом Дауна, от которого отказывается непутевая мать-наркоманка. И пока подросток впервые в своей жизни открывает для себя крепкие узы настоящей семьи, которой у него никогда не было, недовольные таким положение дел консервативные власти предпринимают решительный шаг, чтобы вырвать его из этого стабильного и спокойного окружения, которое он когда-либо знал. Теперь эта гомосексуальная пара должна начать бороться за право усыновить этого необыкновенного, с особыми потребностями ребенка, вступая в неравное и незабываемое сражение против системы, созданной против них.
|20 апреля 2012
|Россия
|18+
|12 декабря 2013
|Австралия
|6 сентября 2013
|Великобритания
|20 апреля 2012
|Казахстан
|14 декабря 2012
|США
|20 апреля 2012
|Украина
|7 января 2015
|Франция
|19 апреля 2014
|Япония