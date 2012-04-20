Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Сейчас или никогда
7.4 Рейтинг IMDb: 7.4
Киноафиша Фильмы Сейчас или никогда

Сейчас или никогда

Any Day Now 18+
Основанная на реальных событиях, произошедших в конце 1970-х гг., эта история повествует о гей-паре, принимающей на воспитание мальчика с Синдромом Дауна, от которого отказывается непутевая мать-наркоманка. И пока подросток впервые в своей жизни открывает для себя крепкие узы настоящей семьи, которой у него никогда не было, недовольные таким положение дел консервативные власти предпринимают решительный шаг, чтобы вырвать его из этого стабильного и спокойного окружения, которое он когда-либо знал. Теперь эта гомосексуальная пара должна начать бороться за право усыновить этого необыкновенного, с особыми потребностями ребенка, вступая в неравное и незабываемое сражение против системы, созданной против них.

Сейчас или никогда - трейлер
Сейчас или никогда  трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 6 сентября 2013
Премьера в мире 20 апреля 2012
20 апреля 2012 Россия 18+
12 декабря 2013 Австралия
6 сентября 2013 Великобритания
20 апреля 2012 Казахстан
14 декабря 2012 США
20 апреля 2012 Украина
7 января 2015 Франция
19 апреля 2014 Япония
MPAA R
Сборы в мире $2 295 163
Производство PFM Pictures
Any Day Now, Any Day Now: Talvez Um Dia..., Chocolate Doughnuts, Lada dzień, My Two Daddies, Ngày Đó Còn Không, Talán egyszer, Um Dia Desses, Δεσμοί αγάπης, Всеки очакван ден, Сейчас или никогда, チョコレートドーナツ
Трэвис Файн
Алан Камминг
Алан Камминг
Гаррет Диллахант
Гаррет Диллахант
Исаак Лейва
Исаак Лейва
Фрэнсис Фишер
Грегг Генри
Грегг Генри
7.4
Оцените 14 голосов
7.4 IMDb
