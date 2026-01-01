Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Детективная история
Награды и номинации фильма Детективная история
Награды и номинации фильма Детективная история 1951
Оскар 1952
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1952
Лучшая актриса
Победитель
Главный приз фестиваля
Номинант
Золотой глобус 1952
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1952
Best Film from any Source
Номинант
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Отзывы
2025, Австралия, ужасы
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
За Палыча 2!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Безумное свидание
Отзывы
2025, Италия, комедия
Пункт назначения: Новый аттракцион
Отзывы
2025, США, ужасы
