Тупик, 1937

Десять лет не был в родном городе Мартин по прозвищу Детское личико. За это время он стал солидным гангстером с соответствующим послужным списком (ограбления, убийства) и характерными внешними приметами (дорогой прикид, пачки долларов и пистолет в кармане).



Его малая родина — это нью-йоркские трущобы, где мечта людей вырваться из бедности так и остается мечтой, где любой подросток без колебаний готов пойти по жизни неверной дорогой гангстера. Мать прогоняет блудного сына, бывшая подружка тоже не рада встрече с ним. Если бы только этим ограничились «неприятности» Мартина. Как известно, возвращаться — очень плохая примета…