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Dead End

Тупик, 1937

1937 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Десять лет не был в родном городе Мартин по прозвищу Детское личико. За это время он стал солидным гангстером с соответствующим послужным списком (ограбления, убийства) и характерными внешними приметами (дорогой прикид, пачки долларов и пистолет в кармане).

Его малая родина — это нью-йоркские трущобы, где мечта людей вырваться из бедности так и остается мечтой, где любой подросток без колебаний готов пойти по жизни неверной дорогой гангстера. Мать прогоняет блудного сына, бывшая подружка тоже не рада встрече с ним. Если бы только этим ограничились «неприятности» Мартина. Как известно, возвращаться — очень плохая примета…

7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1937
Премьера в мире 24 августа 1937
Возраст 16+
Режиссер
Уильям Уайлер
Уильям Уайлер
В ролях
Сильвия Сидни
Джоэл МакКри
Хамфри Богарт
Хамфри Богарт
Уэнди Барри
Клер Тревор
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тупик 2 постера
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Мир Искусства
17:45 от 350 ₽
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«Тупик» в кинотеатрах

сб 6
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