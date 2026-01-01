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Постер фильма Детектив
6.5
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6.5

Детектив

, 1968
The Detective
США / драма, криминал / 18+
Постер фильма Детектив
6.5

О фильме

Полицейский детектив Джо Леланд ведет расследование запутанного дела по убийству молодого гомосексуалиста. В ходе расследования он обнаруживает связь с должностной коррупцией в Нью-Йорке и оказывается в ловушке между рядом компромиссов и собственной честностью…

В ролях

Фрэнк Синатра
Фрэнк Синатра
Joe Leland
Ли Ремик
Ли Ремик
Karen Leland
Ральф Микер
Curran
Хорас МакМахон
Farrell
Ллойд Бокнер
Dr. Roberts
Джек Клагмен
Джек Клагмен
Dave Schoenstein
Уильям Уиндом
Colin MacIver
Тони Музанте
Felix
Аль Фриман
Robbie
Роберт Дювалл
Роберт Дювалл
Nestor
Режиссер Гордон Дуглас
Сценарист Эбби Манн, Родерик Торп
Композитор Джерри Голдсмит
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 1968
Премьера в мире 28 мая 1968
Дата выхода
5 сентября 1968 Германия
15 ноября 1968 Ирландия 12
28 мая 1968 США
30 октября 1968 Франция
Бюджет $4 490 000
Производство Arcola-Millfield Productions
Другие названия
The Detective, Der Detektiv, Detektiven, El detective, El investigador, A detektív, A Lei é para Todos, De detective, Detectivul, Detektyw, Etsivä J.L., Inchiesta pericolosa, Keiji (Deka), Korkunç hakikat, Le détective, O Crime Sem Perdão, O detective, Детектив, Детективът, 刑事（1968）, Crime Sem Perdão

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 12 голосов
6.5 IMDb

Цитаты

Joe Leland Если кто-нибудь не займётся этими мусорными баками, ты увидишь такую чертову взрывчатку, что эта страна порвётся пополам!

Отзывы о фильме

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