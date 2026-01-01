Полицейский детектив Джо Леланд ведет расследование запутанного дела по убийству молодого гомосексуалиста. В ходе расследования он обнаруживает связь с должностной коррупцией в Нью-Йорке и оказывается в ловушке между рядом компромиссов и собственной честностью…
The Detective, Der Detektiv, Detektiven, El detective, El investigador, A detektív, A Lei é para Todos, De detective, Detectivul, Detektyw, Etsivä J.L., Inchiesta pericolosa, Keiji (Deka), Korkunç hakikat, Le détective, O Crime Sem Perdão, O detective, Детектив, Детективът, 刑事（1968）, Crime Sem Perdão
Рейтинг фильма
6.5
Оцените12 голосов
6.5IMDb
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Цитаты
Joe LelandЕсли кто-нибудь не займётся этими мусорными баками, ты увидишь такую чертову взрывчатку, что эта страна порвётся пополам!
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