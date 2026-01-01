Louise Mason
Миссис Ролинс, я, я хотела бы уйти, если бы вы могли найти кого-то на моё место.
Annie Rawlins
Что такое, Луиза? Почему?
Louise Mason
Я давно хотела сказать вам об этом, но мне трудно.
Annie Rawlins
Тебе здесь не нравится? Тебе не нравится Стефани?
Louise Mason
Лучше не буду об этом говорить.
Annie Rawlins
Я настаиваю, расскажи мне.
Louise Mason
Я уже почти уходила, но каждый раз, когда у тебя появляется новая работа, я откладываю это. И с каждым разом становилось только хуже.
Annie Rawlins
Я не понимаю. Я думала, тебе хорошо с нами и со Стефани. Я думала, ты нас любишь.
Louise Mason
Люблю. И поверьте, именно потому, что люблю, я должна уйти.
Annie Rawlins
Тогда это просто не имеет смысла.
Louise Mason
Ну, скажу так: я знаю, что вы не хотите этого, но вы так мало видитесь со Стефани, и она всё больше и больше обращается ко мне. А теперь она полностью на моей стороне.
Annie Rawlins
Что? Это глупо. Никто не сможет заменить мать в жизни ребёнка.
Louise Mason
Сегодня утром в церкви, миссис Ролинс, она назвала меня своей матерью перед своими друзьями.
Annie Rawlins
Она? Это просто жест, Луиза.
Louise Mason
Нет, это больше, чем жест. Мне трудно говорить об этом откровенно и терять хорошую работу, но если я не уйду, вы можете потерять дочь, миссис Ролинс, и это будет самой большой вашей ошибкой.
Annie Rawlins
Спасибо, что рассказала мне, Луиза.