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Постер фильма Голубая вуаль
7.1
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7.1

Голубая вуаль

, 1951
The Blue Veil
США / драма / 18+
Постер фильма Голубая вуаль
7.1

О фильме

Молодая вдова Луиза Мейсон устраивается работать няней, чтобы покончить со своей пустой жизнью. В то время как она пытается найти свое место в жизни, ее юные воспитанники растут и скоро будут готовы вступить во взрослую жизнь. Когда это случится и Луиза останется одна, то она узнает, что ее «дети» полны идей, которые помогут их любимой воспитательнице.

В ролях

Чарльз Лотон
Fred K. Begley
Джоан Блонделл
Annie Rawlins
Ричард Карлсон
Gerald Kean
Агнес Мурхед
Агнес Мурхед
Mrs. Palfrey
Натали Вуд
Натали Вуд
Stephanie Rawlins
Джейн Уайман
Louise Mason
Дон Тейлор
Dr. Robert Palfrey
Одри Тоттер
Helen Williams
Сирил Кьюсак
Frank Hutchins
Эверет Слоун
Эверет Слоун
District Attorney
Режиссер Кёртис Бернхардт, Басби Беркли
Сценарист François Campaux, Норман Коруин
Композитор Franz Waxman
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 1951
Премьера в мире 26 октября 1951
Дата выхода
26 октября 1951 США
Производство Wald/Krasna Productions
Другие названия
The Blue Veil, Das Herz einer Mutter, No estoy sola, Ainda Há Sol em Minha Vida, Alle mine barn, Blå slöjan, De vrouw met de blauwe sluier, Det blå slør, El velo azul, La femme au voile bleu, Mavi örtülü kadın, O Véu Azul, Più forte dell'amore, Sininen huntu, To galazio peplo, Voalul albastru, 青いヴェール

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 13 голосов
7.1 IMDb

Цитаты

Louise Mason Миссис Ролинс, я, я хотела бы уйти, если бы вы могли найти кого-то на моё место.
Annie Rawlins Что такое, Луиза? Почему?
Louise Mason Я давно хотела сказать вам об этом, но мне трудно.
Annie Rawlins Тебе здесь не нравится? Тебе не нравится Стефани?
Louise Mason Лучше не буду об этом говорить.
Annie Rawlins Я настаиваю, расскажи мне.
Louise Mason Я уже почти уходила, но каждый раз, когда у тебя появляется новая работа, я откладываю это. И с каждым разом становилось только хуже.
Annie Rawlins Я не понимаю. Я думала, тебе хорошо с нами и со Стефани. Я думала, ты нас любишь.
Louise Mason Люблю. И поверьте, именно потому, что люблю, я должна уйти.
Annie Rawlins Тогда это просто не имеет смысла.
Louise Mason Ну, скажу так: я знаю, что вы не хотите этого, но вы так мало видитесь со Стефани, и она всё больше и больше обращается ко мне. А теперь она полностью на моей стороне.
Annie Rawlins Что? Это глупо. Никто не сможет заменить мать в жизни ребёнка.
Louise Mason Сегодня утром в церкви, миссис Ролинс, она назвала меня своей матерью перед своими друзьями.
Annie Rawlins Она? Это просто жест, Луиза.
Louise Mason Нет, это больше, чем жест. Мне трудно говорить об этом откровенно и терять хорошую работу, но если я не уйду, вы можете потерять дочь, миссис Ролинс, и это будет самой большой вашей ошибкой.
Annie Rawlins Спасибо, что рассказала мне, Луиза.

Отзывы о фильме

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