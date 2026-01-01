Louise Mason Миссис Ролинс, я, я хотела бы уйти, если бы вы могли найти кого-то на моё место.

Annie Rawlins Что такое, Луиза? Почему?

Louise Mason Я давно хотела сказать вам об этом, но мне трудно.

Annie Rawlins Тебе здесь не нравится? Тебе не нравится Стефани?

Louise Mason Лучше не буду об этом говорить.

Annie Rawlins Я настаиваю, расскажи мне.

Louise Mason Я уже почти уходила, но каждый раз, когда у тебя появляется новая работа, я откладываю это. И с каждым разом становилось только хуже.

Annie Rawlins Я не понимаю. Я думала, тебе хорошо с нами и со Стефани. Я думала, ты нас любишь.

Louise Mason Люблю. И поверьте, именно потому, что люблю, я должна уйти.

Annie Rawlins Тогда это просто не имеет смысла.

Louise Mason Ну, скажу так: я знаю, что вы не хотите этого, но вы так мало видитесь со Стефани, и она всё больше и больше обращается ко мне. А теперь она полностью на моей стороне.

Annie Rawlins Что? Это глупо. Никто не сможет заменить мать в жизни ребёнка.

Louise Mason Сегодня утром в церкви, миссис Ролинс, она назвала меня своей матерью перед своими друзьями.

Annie Rawlins Она? Это просто жест, Луиза.

Louise Mason Нет, это больше, чем жест. Мне трудно говорить об этом откровенно и терять хорошую работу, но если я не уйду, вы можете потерять дочь, миссис Ролинс, и это будет самой большой вашей ошибкой.