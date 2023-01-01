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Детективная история
Детективная история, 1951: актеры и роли
Detective Story
Детективная история
1951 / США
7.6
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Детективная история, 1951: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Уильям Уайлер
William Wyler
В ролях
Кирк Дуглас
Kirk Douglas
Элинор Паркер
Eleanor Parker
Уильям Бендикс
William Bendix
Джордж Макреди
George Macready
Хорас МакМахон
Horace McMahon
Глэдис Джордж
Gladys George
Джозеф Уайзмен
Joseph Wiseman
Крис О'Доннелл
Chris O'Donnell
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