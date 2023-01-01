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Детективная история Детективная история
Киноафиша Фильмы Детективная история Детективная история, 1951: актеры и роли
Detective Story Детективная история 1951 / США
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Детективная история, 1951: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Уильям Уайлер Уильям Уайлер William Wyler
В ролях
Кирк Дуглас Кирк Дуглас Kirk Douglas Элинор Паркер Eleanor Parker Уильям Бендикс William Bendix Джордж Макреди George Macready Хорас МакМахон Horace McMahon Глэдис Джордж Gladys George Джозеф Уайзмен Joseph Wiseman Крис О'Доннелл Крис О'Доннелл Chris O'Donnell
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