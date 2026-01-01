Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Хад
Награды и номинации фильма Хад
Награды и номинации фильма Хад 1963
Оскар 1964
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1964
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964
Best Foreign Actress
Победитель
Best Film from any Source
Номинант
Best Foreign Actor
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1963
OCIC Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
