Киноафиша Фильмы Хад Награды и номинации фильма Хад

Награды и номинации фильма Хад 1963

Оскар 1964 Оскар 1964
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1964 Золотой глобус 1964
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
 Лучшая актриса второго плана
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
 Лучший актёр второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964
Best Foreign Actress
Победитель
Best Film from any Source
Номинант
 Best Foreign Actor
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1963 Венецианский кинофестиваль 1963
OCIC Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
