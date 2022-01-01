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Хад
Хад, 1963: актеры и роли
Hud
Хад
1963 / США
7.8
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Хад, 1963: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мартин Ритт
Martin Ritt
В ролях
Пол Ньюман
Paul Newman
Мелвин Дуглас
Melvyn Douglas
Патриция Нил
Patricia Neal
Брендон Де Уайлд
Brandon deWilde
Уит Бисселл
Whit Bissell
Крэхан Дентон
Crahan Denton
Джон Эшли
John Ashley
Вэл Эйвери
Val Avery
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