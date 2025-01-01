Меню
Цитаты из фильма Хад

Цитаты из фильма Хад

Homer Bannon Лонни, понемногу облик страны меняется из-за тех людей, которыми мы восхищаемся. Тебе рано или поздно придётся самому решить, что правильно, а что нет.
Homer Bannon Тебе плевать на людей, Хад. Тебе на них вообще наплевать. О, у тебя есть весь этот шарм. И именно из-за него молодёжь хочет быть на тебя похожей. Вот в этом и беда, потому что ты ничего не ценишь. Ты ничего не уважаешь. Ты совсем не контролируешь свои желания. Ты живёшь только для себя. И из-за этого с тобой нельзя жить.
Hud Bannon Ты не позаботишься о себе — единственная помощь, которую ты когда-либо получишь, будет тогда, когда опустят крышку гроба.
Homer Bannon Убить дело нехитро, не то что вырастить.
Pastor Я знаю, что ты чувствуешь, мой мальчик. Смотри на это так — он ушёл в лучшее место.
Lonnie Bannon Не думаю... если только земля — это лучшее место, чем воздух.
Hud Bannon Это случается со всеми. С лошадьми, с собаками, с людьми. Никто не выходит из жизни живым.
[Хад схватил винтовку и выстрелил в стервятников]
Гомер Бэннон Не делай так, Хад, они помогают сохранять чистоту в округе. Да и закон против этого.
Хад Бэннон Ну, я всегда считал, что закон надо толковать по-своему. Иногда я склоняюсь в одну сторону, иногда в другую.
Homer Bannon Это твоё решение выбраться из передряги? Подсунуть плохое мясо моим соседям, которые и не поймут, что им впаривают? Или может рискнуть и устроить эпидемию по всей стране?
Hud Bannon Эта страна живёт за счёт эпидемий, ты где был? Цены сговаривают, по ТВ одни подставные шоу, отчёты раздутые. Сколько честных людей ты знаешь? Если отделять святых от грешников, то везёт, если попадётся кто-то вроде Авраама Линкольна. А я хочу выйти из этого дела с тем, что вложил, и говорю — давай макать хлеб в подливу, пока она горячая.
Homer Bannon Ты беспринципный человек, Хад.
Hud Bannon Да не парься ты об этом. У меня хватает на нас двоих.
Lonnie Bannon Я бы не отказался отвезти её домой окольным путём.
Hud Bannon Тебе стоит попытаться. Вытяни из семнадцати всё, что можешь — оно чертовски быстро сходит на нет.
Hud Bannon Дай мне чистую белую рубашку.
Alma Brown Ох, ты у нас вежливый — и "пожалуйста", и "спасибо".
Hud Bannon Встань со своего ленивого зад##а и принеси мне чистую белую рубашку. Спасибо.
Hud Bannon Единственный вопрос, который я когда-либо задаю любой женщине: «Во сколько твой муж придёт домой?»
Хад Бэннон [о продаже прав на нефть на его земле] Папаша думает, что нефть — это что-то, что кладут в салатную заправку.
Гомер Бэннон Если там есть нефть, её можно выкачать, когда меня уже не будет. Пока я здесь, ни одна дырка в этой земле не появится. Они не придут и не построят дороги, чтобы ветер меня сдул. Какая мне разница в нефти? Что я могу сделать с кучей нефтяных скважин? Я не могу каждый день на них ездить, как на скот. Я не могу их разводить, ухаживать, ловить или гонять. Я не могу гордиться ими, потому что это не моё дело.
Хад Бэннон В этом деньги.
Гомер Бэннон Мне не нужны такие деньги. Я хочу, чтобы мои были от того, что заставляет человека работать на себя.
Hud Bannon Я готов на всё, лишь бы ты поменяла его.
Alma Brown Нет, спасибо. С одним холодным ур**м я уже отсидела, другого не ищу.
Hud Bannon Поздно, дорогая, ты его уже нашла.
Hud Bannon [Последняя реплика] Знаешь что, Фентан? Этот мир так наполнен дерьм##, что рано или поздно в него вляпаешься — хочешь ты того или нет.
Lonnie Bannon [Относится к забою скота] Это заняло недолго.
Homer Bannon Убить — дело быстрое, а вот вырастить — совсем другое.
Alma Brown [Хад только что припарковал свой розовый Кадиллак на клумбе Алмы] Почему ты всегда ставишь эту штуку у меня на цветах?
Hud Bannon Если не нравится, не сади их там, где я паркуюсь.
Homer Bannon Хад, как такой парень, как ты, мог стать моим сыном?
Hud Bannon Такой человек звучит не лучше, чем подонок.
Alma Brown Неужели все вы?
Hud Bannon Дорогая, не стреляй во всех собак только потому, что у одной блохи.
Alma Brown Я была замужем за Эдом шесть лет. Единственное, для чего он был хорош — это почесать мне спину там, куда сама не дотянусь.
Hud Bannon До сих пор чешется?
Alma Brown Время от времени.
Hud Bannon Ну, дай знать, когда начнёт сильно надоедать.
Hud Bannon Ты уже наполовину свой здесь. Я тебя в обуви ни разу не видел с тех пор, как ты здесь работаешь.
Alma Brown Один раз надевала. Думаю, в них выходила замуж — белые атласные туфли. Их у меня больше нет, да и того мужика тоже.
Хад Бэннон [В своей первой сцене Хад спал с женой Джо; он винит в этом Лонни. Джо готов убить Лонни, когда вмешивается Хад] ... Мой племянник диабетик, но не волнуйся, я ему температуру сбью как следует.
[Лонни]
Хад Бэннон Расслабься, после этой истории по городу пустят слух — ты сам будешь брать деньги за разведение
Hud Bannon Сегодня дам пускают бесплатно, Элма, может, и ты пройдёшь.
Hud Bannon Я тебя запомню, дорогая. Ты — та, кто ускользнул.
Hud Bannon Моя мама меня любила, но она умерла.
Lonnie Bannon Какая одинокая старая ночь, не правда ли?
Hud Bannon Какие ж ещё бывают?
Lonnie Bannon Наверное, ты думаешь, что я — придурок.
Hud Bannon Тебе наплевать, что я думаю.
Lonnie Bannon Наверное, это вызовет у тебя смех, но я думаю.
Hud Bannon Ты выпьешь ещё, я выпью ещё. Может, тогда у нас появится настоящее семейное чувство.
Alma Brown Я участвую в этих конкурсах с призами. «Как шампунь Шинетт изменил мою жизнь» — в 20 словах или меньше. Там дают бесплатные поездки в Европу, а я в итоге с ручками и японскими биноклями.
Homer Bannon [Относится к его призовым длиннорогим быкам] Я их сам двоих прикончу... раз уж я их вырастил... Господи, я гонялся за этими длиннорогими много миль.
Hud Bannon Ты правда позволишь им пристреливать твой скот из-за какой-то школьной болячки?
[ковбой обиделся на Лона за то, что тот смотрел на его девушку]
Хад Бэннон Постой-ка. Ты уверен, что не подбадривал его? Потому что я сидел в другом конце зала и тоже немного подзарядился, глядя, как ты двигаешься в этом платье.
Злой ковбой Ты, б...
Хад Бэннон Не хочу быть жадным. Лон, хочешь с ним разобраться?
[Хад неожиданно бьёт ковбоя]
Lonnie Bannon Долго не пришлось ждать.
Homer Bannon Не надо много времени, чтобы убивать. Не то что чтобы расти.
Hud Bannon Ах, посмотри на этих стервятников! Они вернутся. Даже артиллерией их не выгонишь.
Homer Bannon Я бы хотел, чтобы ты так не делал, Хад. Они у нас чистят страну. Да и закон есть — убивать стервятников нельзя.
Hud Bannon Я всегда говорил, что закон — это то, что можно толковать по-своему. Вот я и стараюсь: иногда склоняюсь в одну сторону, иногда — в другую.
[первые реплики]
Lonnie Bannon Ладно, спасибо за подвезти.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Мелвин Дуглас
Мелвин Дуглас
Melvyn Douglas
Пол Ньюман
Пол Ньюман
Paul Newman
Брендон Де Уайлд
Brandon deWilde
Патриция Нил
Patricia Neal
