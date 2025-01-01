Homer BannonЛонни, понемногу облик страны меняется из-за тех людей, которыми мы восхищаемся. Тебе рано или поздно придётся самому решить, что правильно, а что нет.
Homer BannonТебе плевать на людей, Хад. Тебе на них вообще наплевать. О, у тебя есть весь этот шарм. И именно из-за него молодёжь хочет быть на тебя похожей. Вот в этом и беда, потому что ты ничего не ценишь. Ты ничего не уважаешь. Ты совсем не контролируешь свои желания. Ты живёшь только для себя. И из-за этого с тобой нельзя жить.
Hud BannonТы не позаботишься о себе — единственная помощь, которую ты когда-либо получишь, будет тогда, когда опустят крышку гроба.
PastorЯ знаю, что ты чувствуешь, мой мальчик. Смотри на это так — он ушёл в лучшее место.
Lonnie BannonНе думаю... если только земля — это лучшее место, чем воздух.
Hud BannonЭто случается со всеми. С лошадьми, с собаками, с людьми. Никто не выходит из жизни живым.
[Хад схватил винтовку и выстрелил в стервятников]
Гомер БэннонНе делай так, Хад, они помогают сохранять чистоту в округе. Да и закон против этого.
Хад БэннонНу, я всегда считал, что закон надо толковать по-своему. Иногда я склоняюсь в одну сторону, иногда в другую.
Homer BannonЭто твоё решение выбраться из передряги? Подсунуть плохое мясо моим соседям, которые и не поймут, что им впаривают? Или может рискнуть и устроить эпидемию по всей стране?
Hud BannonЭта страна живёт за счёт эпидемий, ты где был? Цены сговаривают, по ТВ одни подставные шоу, отчёты раздутые. Сколько честных людей ты знаешь? Если отделять святых от грешников, то везёт, если попадётся кто-то вроде Авраама Линкольна. А я хочу выйти из этого дела с тем, что вложил, и говорю — давай макать хлеб в подливу, пока она горячая.
Alma BrownОх, ты у нас вежливый — и "пожалуйста", и "спасибо".
Hud BannonВстань со своего ленивого зад##а и принеси мне чистую белую рубашку. Спасибо.
Hud BannonЕдинственный вопрос, который я когда-либо задаю любой женщине: «Во сколько твой муж придёт домой?»
Хад Бэннон[о продаже прав на нефть на его земле]Папаша думает, что нефть — это что-то, что кладут в салатную заправку.
Гомер БэннонЕсли там есть нефть, её можно выкачать, когда меня уже не будет. Пока я здесь, ни одна дырка в этой земле не появится. Они не придут и не построят дороги, чтобы ветер меня сдул. Какая мне разница в нефти? Что я могу сделать с кучей нефтяных скважин? Я не могу каждый день на них ездить, как на скот. Я не могу их разводить, ухаживать, ловить или гонять. Я не могу гордиться ими, потому что это не моё дело.
Hud BannonНу, дай знать, когда начнёт сильно надоедать.
Hud BannonТы уже наполовину свой здесь. Я тебя в обуви ни разу не видел с тех пор, как ты здесь работаешь.
Alma BrownОдин раз надевала. Думаю, в них выходила замуж — белые атласные туфли. Их у меня больше нет, да и того мужика тоже.
Хад Бэннон[В своей первой сцене Хад спал с женой Джо; он винит в этом Лонни. Джо готов убить Лонни, когда вмешивается Хад]... Мой племянник диабетик, но не волнуйся, я ему температуру сбью как следует.
[Лонни]
Хад БэннонРасслабься, после этой истории по городу пустят слух — ты сам будешь брать деньги за разведение
Hud BannonСегодня дам пускают бесплатно, Элма, может, и ты пройдёшь.
Hud BannonЯ тебя запомню, дорогая. Ты — та, кто ускользнул.