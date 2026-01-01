Оповещения от Киноафиши
Гнев

The Outrage 18+
О фильме

1870 год. Джентльмен-южанин из хорошей семьи, который путешествует по Западу со своей женой, попадают в лапы к мексиканскому бандиту, который убивает мужчину и насилует его жену.

Рассказывается эта история как увиденная тремя главными героями, а затем с точки зрения незаинтересованного свидетеля.

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1964
Премьера в мире 7 октября 1964
Дата выхода
8 октября 1964 США
Бюджет $3 000 000
Производство Martin Ritt Productions
Другие названия
The Outrage, Carrasco, der Schänder, L'outrage, Az erőszak, Boukou, Cuatro confesiones, De schanddaad, Halvblods, Häväisty, Haydut, Judgement in the Sun, L'oltraggio, O viasmos, Prawda przeciw prawdzie, Quatro Confissões, Skändad, Skändaren, The Rape, Udåden, Ultraje, Ultrajul, Гнев, Престъплението, 暴行（1964）
Режиссер
Мартин Ритт
Мартин Ритт
В ролях
Пол Ньюман
Пол Ньюман
Лоуренс Харви
Клер Блум
Эдвард Дж. Робинсон
Эдвард Дж. Робинсон
Уильям Шетнер
Уильям Шетнер
Киноляпы

Когда Жена (Блум) дерётся с Хуаном (Ньюманом), она падает и задевает установку камеры, из-за чего картинка слегка дрожит.

