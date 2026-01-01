Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
1870 год. Джентльмен-южанин из хорошей семьи, который путешествует по Западу со своей женой, попадают в лапы к мексиканскому бандиту, который убивает мужчину и насилует его жену.
Рассказывается эта история как увиденная тремя главными героями, а затем с точки зрения незаинтересованного свидетеля.
|8 октября 1964
|США
Когда Жена (Блум) дерётся с Хуаном (Ньюманом), она падает и задевает установку камеры, из-за чего картинка слегка дрожит.