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Дыба
Киноафиша Фильмы Дыба Дыба, 1956: актеры и роли
The Rack Дыба 1956 / США
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Дыба, 1956: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Арнольд Лейвен Arnold Laven
В ролях
Пол Ньюман Пол Ньюман Paul Newman Уэнделл Кори Wendell Corey Уолтер Пиджон Walter Pidgeon Эдмонд О’Брайен Эдмонд О’Брайен Edmond O'Brien Ли Марвин Ли Марвин Lee Marvin Клорис Личмен Клорис Личмен Cloris Leachman Энн Фрэнсис Anne Francis
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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