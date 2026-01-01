Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Моя гейша
Постер фильма Моя гейша
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Моя гейша

Моя гейша

My Geisha 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Люси Делл, комедийная актриса Голливуда, очень хочет получить роль в фильме «Мадам Баттерфляй»,который собирается снимать ее муж-режиссер. Но Пол категорически против этой идеи своей жены. Тогда Люси решает переодеться гейшей, чтобы доказать мужу, что она сможет справиться и с этой ролью…
Страна США
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 1962
Премьера в мире 9 марта 1962
Дата выхода
9 марта 1962 Германия
13 июня 1962 США
Производство Paramount Pictures, Sachiko
Другие названия
My Geisha, Ma geisha, Meine Geisha, Mi dulce Geisha, Min geisha, A Minha Gueixa, Agapimeni mou geisha, Az én kis gésám, Geishatyttö, Gejsza, Gheişa mea, La mia geisha, Minha Doce Gueixa, Sevgilim, Αγαπημένη μου γκέισα, Моя гейша, Моята гейша, 青い目の蝶々さん
Режиссер
Джек Кардифф
В ролях
Ширли МакЛэйн
Ширли МакЛэйн
Ив Монтан
Ив Монтан
Роберт Каммингс
Эдвард Дж. Робинсон
Эдвард Дж. Робинсон
Йоко Тани
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.6
Оцените 13 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Кадры из фильма
