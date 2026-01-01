Люси Делл, комедийная актриса Голливуда, очень хочет получить роль в фильме «Мадам Баттерфляй»,который собирается снимать ее муж-режиссер. Но Пол категорически против этой идеи своей жены. Тогда Люси решает переодеться гейшей, чтобы доказать мужу, что она сможет справиться и с этой ролью…
СтранаСША
Продолжительность1 час 59 минут
Год выпуска1962
Премьера в мире9 марта 1962
Дата выхода
9 марта 1962
Германия
13 июня 1962
США
ПроизводствоParamount Pictures, Sachiko
Другие названия
My Geisha, Ma geisha, Meine Geisha, Mi dulce Geisha, Min geisha, A Minha Gueixa, Agapimeni mou geisha, Az én kis gésám, Geishatyttö, Gejsza, Gheişa mea, La mia geisha, Minha Doce Gueixa, Sevgilim, Αγαπημένη μου γκέισα, Моя гейша, Моята гейша, 青い目の蝶々さん