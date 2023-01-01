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Скоро в прокате "Идеальная ложь"
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Da-reun na-ra-e-suh
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2012 / Южная Корея
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5.6
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18
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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