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Постер фильма Вторая жена
6.4
Киноафиша Фильмы Вторая жена
6.4

Вторая жена

, 1980
Örökség
Франция, Венгрия / драма / 18+
Постер фильма Вторая жена
6.4

О фильме

Дочь богатого промышленника Сильвия узнает, что у нее не может быть детей. Пытаясь сохранить семейное благополучие, она уговаривает свою подругу Ирэну за крупную сумму денег родить от ее мужа ребенка. Но Ирэна и Акош полюбили друг друга.

В ролях

Зита Перцел
Teréz
Изабель Юппер
Изабель Юппер
Irène
Лили Монори
feleség
Ян Новицкий
férj
Эржебет Кютвольги
Irène
Sándor Oszter
Ákos
Юци Комлош
Teréz
Шандор Сабо
Komáromi
Жольт Кёртвейешши
katona - Ákos barátja
Витольд Хольц
Режиссер Марта Месарош
Сценарист Ildikó Kórody, Ян Новицкий, Марта Месарош, András Szeredás
Композитор Жольт Деме
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Венгрия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1980
Премьера в мире 6 июня 1980
Дата выхода
6 июня 1980 Венгрия
11 июня 1980 Франция
Производство Gaumont, Hunnia Filmstúdió, Mafilm
Другие названия
Örökség, As Herdeiras, The Heiresses, The Inheritance, Вторая жена, Due donne un erede, Erbinnen, Las herederas, Les héritières, Miras, Perijättäret, Sukcesja, Οι κληρονόμοι, ふたりの女、ひとつの宿命, Herencia, Orokseg

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb

Отзывы о фильме

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