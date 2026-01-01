Дочь богатого промышленника Сильвия узнает, что у нее не может быть детей. Пытаясь сохранить семейное благополучие, она уговаривает свою подругу Ирэну за крупную сумму денег родить от ее мужа ребенка. Но Ирэна и Акош полюбили друг друга.
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Рейтинг фильма
6.4
Оцените10 голосов
6.6IMDb
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