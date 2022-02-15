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About Joan
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About Joan

About Joan, 2022

2022 / Франция / Германия / Ирландия
6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2022
Премьера в мире 15 февраля 2022
В ролях
Изабель Юппер
Изабель Юппер
Ларс Айдингер
Ларс Айдингер
Сванн Арло
Сванн Арло
Фрейя Мавор
Фрейя Мавор
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма About Joan 1 постер
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