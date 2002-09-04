Что может прекраснее Ниццы — столицы Лазурного берега? Если, конечно, не приходится работать проституткой, и двое здоровых мужиков не избивают тебя по чем зря.

Жизнь Сильвии катится под откос. Чтобы избавить дочь от своих несчастий, Сильвия почти не встречается с ней. Но однажды от нестерпимой тоски Лоранс возвращается к матери и видит как клиенты глумятся над ней. Лоранс пытается защитить Сильвию, серьезно ранит одного из "гостей". Мать и дочь решают бежать. Они отправляются к бывшему мужу Сильвии — Пиотру. Но Сильвия безнадежно забыла адрес. Вскоре мать и дочь встречают Джошуа, который становится их другом, верно оберегая Сильвию и Лоранс на их нелегком пути. Теперь уже втроем они устремляются к новой жизни. В один прекрасный день Сильвия поймет, что с Джошуа их связывает уже нечто больше чем просто дружба...