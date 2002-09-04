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Постер фильма Жизнь обетованная
5.7
Киноафиша Фильмы Жизнь обетованная
5.7

Жизнь обетованная

, 2002
La Vie promise
Франция / драма / 18+
Постер фильма Жизнь обетованная
5.7

О фильме

Что может прекраснее Ниццы — столицы Лазурного берега? Если, конечно, не приходится работать проституткой, и двое здоровых мужиков не избивают тебя по чем зря.

Жизнь Сильвии катится под откос. Чтобы избавить дочь от своих несчастий, Сильвия почти не встречается с ней. Но однажды от нестерпимой тоски Лоранс возвращается к матери и видит как клиенты глумятся над ней. Лоранс пытается защитить Сильвию, серьезно ранит одного из "гостей". Мать и дочь решают бежать. Они отправляются к бывшему мужу Сильвии — Пиотру. Но Сильвия безнадежно забыла адрес. Вскоре мать и дочь встречают Джошуа, который становится их другом, верно оберегая Сильвию и Лоранс на их нелегком пути. Теперь уже втроем они устремляются к новой жизни. В один прекрасный день Сильвия поймет, что с Джошуа их связывает уже нечто больше чем просто дружба...

В ролях

Изабель Юппер
Изабель Юппер
Sylvia
Мод Форже
Laurence
Фабьенн Баб
Sandra
Андре Маркон
Андре Маркон
Piotr
Эдит Ле Мерди
Femme hameau
Луи-До де Ланкесэ
Луи-До де Ланкесэ
Maquereau 1
Паскаль Греггори
Joshua
David Martins
Maquereau 2
Дени Браччини
Policier en civil
Irène Ismaïloff
Femme du policier en civil
Режиссер Оливье Даан
Сценарист Оливье Даан, Agnès Fustier-Dahan
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в мире 4 сентября 2002
Дата выхода
22 сентября 2002 Испания
4 сентября 2002 Франция
Сборы в мире $895 334
Производство La Chauve Souris, StudioCanal, Bac Films
Другие названия
La vie promise, Ghost River, La vida prometida, The Promised Life, Horis elpida, Obiecane życie, Promessa de Vida, Silvia oltre il fiume, Жизнь обетованная, いつか、きっと, 希望人生, 淚海

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 15 голосов
5.9 IMDb

Отзывы о фильме

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