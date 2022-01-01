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Нюрнбергский процесс
Нюрнбергский процесс, 1961: актеры и роли
Judgement at Nuremberg
Нюрнбергский процесс
1961 / США
Трейлер
8.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 8.3
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Нюрнбергский процесс, 1961: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стэнли Крамер
Stanley Kramer
В ролях
Спенсер Трэйси
Spencer Tracy
Марлен Дитрих
Marlene Dietrich
Берт Ланкастер
Burt Lancaster
Ричард Уидмарк
Richard Widmark
Джуди Гарленд
Judy Garland
Монтгомери Клифт
Montgomery Clift
Эд Биннс
Вернер Клемперер
Торбен Мейер
Torben Meyer
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