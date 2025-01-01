Меню
Нюрнбергский процесс
Награды и номинации фильма Нюрнбергский процесс
Награды и номинации фильма Нюрнбергский процесс 1961
Оскар 1962
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Золотой глобус 1962
Лучший режиссёр
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
Best Film Promoting International Understanding
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1962
Best Foreign Actor
Номинант
Best Foreign Actor
Номинант
Best Film from any Source
Номинант
