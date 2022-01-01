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Звезда родилась Звезда родилась
Киноафиша Фильмы Звезда родилась Звезда родилась, 1954: актеры и роли
A Star Is Born Звезда родилась 1954 / США
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Звезда родилась, 1954: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж Кьюкор George Cukor
В ролях
Джуди Гарленд Джуди Гарленд Judy Garland Джеймс Мейсон Джеймс Мейсон James Mason Джек Карсон Jack Carson Чарльз Бикфорд Charles Bickford Томми Нунан Томми Нунан Tommy Noonan Люси Марлоу Lucy Marlow
Одна
Одна
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Главная роль
Главная роль
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