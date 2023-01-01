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Жена художника Жена художника
Киноафиша Фильмы Жена художника Жена художника, 2011: актеры и роли
Marie Krøyer Жена художника 2011 / Дания
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Жена художника, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Билле Аугуст Билле Аугуст Bille August
В ролях
Серен Сэттер-Лассен Лене Мария Кристенсен Lene Maria Christensen Томми Кентер Tommy Kenter Биргитта Йорт Сёренсен Birgitte Hjort Sørensen
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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