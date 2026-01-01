Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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О персоне
Фильмография
Лене Мария Кристенсен
Lene Maria Christensen
Киноафиша
Персоны
Лене Мария Кристенсен
Лене Мария Кристенсен
Lene Maria Christensen
Дата рождения
10 апреля 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.7
Милочка
(2025)
7.5
Роза
(2022)
7.5
Наследие
(2014)
Фильмография Лене Мария Кристенсен
7.7
Милочка
Honey
семейный
2025, Дания
Смотреть трейлер
6.8
Мечтательница
драма, исторический
2022, Дания
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.1
Непокорная
Ustyrlig
драма
2022, Дания
7.5
Роза
Rose
комедия, драма
2022, Дания
5.9
Под темной водой
драма, триллер, детектив, мини-сериал
2021, Германия/Дания
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.5
Наедине
драма, криминал, детектив
2019, Дания
Возмездие
драма, криминал
2019, Дания
7.3
За и против
драма, комедия, криминал
2018, Дания
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