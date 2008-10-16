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Постер фильма Лофт
Постер фильма Лофт
Постер фильма Лофт
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 7.2
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3 постера
Киноафиша Фильмы Лофт

Лофт

Loft 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Пятеро женатых старых друзей договорились вместе снять лофт для своих развлечений на стороне. Только какую цену им придется за это заплатить?
Страна Бельгия
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2008
Премьера онлайн 15 апреля 2016
Премьера в мире 16 октября 2008
Дата выхода
21 октября 2008 Бельгия
4 февраля 2009 Германия
25 августа 2009 Нидерланды
11 апреля 2009 Турция
11 ноября 2008 Франция
Бюджет €3 200 000
Сборы в мире $9 168 516
Производство Woestijnvis
Другие названия
Loft, Loft - Tödliche Affären, Лофт, Çatı katı, Loft., Stan, The Loft, Tội Ác Trên Gác Mái, Любовна квартира, Стан у поткровљу, ロフト., 藏尸楼, 阁楼
Режиссер
Эрик Ван Лой
В ролях
Коэн Де Боу
Коэн Де Боу
Маттиас Шонартс
Маттиас Шонартс
Бруно Ванден Бруке
Кун Де Граве
Верле Батенс
Верле Батенс
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.5
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
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