Страна
Бельгия
Продолжительность
1 час 58 минут
Год выпуска
2008
Премьера онлайн
15 апреля 2016
Премьера в мире
16 октября 2008
Дата выхода
|21 октября 2008
|Бельгия
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|4 февраля 2009
|Германия
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|25 августа 2009
|Нидерланды
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|11 апреля 2009
|Турция
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|11 ноября 2008
|Франция
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Бюджет
€3 200 000
Сборы в мире
$9 168 516
Производство
Woestijnvis
Другие названия
Loft, Loft - Tödliche Affären, Лофт, Çatı katı, Loft., Stan, The Loft, Tội Ác Trên Gác Mái, Любовна квартира, Стан у поткровљу, ロフト., 藏尸楼, 阁楼