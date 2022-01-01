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Ким Гутьеррес
Ким Гутьеррес
Quim Gutiérrez
О персоне
Фильмография
Ким Гутьеррес
Quim Gutiérrez
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Дата рождения
27 марта 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Место рождения
Барселона, Каталония, Испания
Рост
180 см
Биография Кима Гутьерреса
Родился 27 марта 1981 года. Барселона, Каталония, Испания.
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Фильмография Кима Гутьерреса
Преимущества путешествия поездами
комедия, криминал
2019, Испания
6.0
Желтоглазые крокодилы
драма
2014, Франция
7.0
Моя большая испанская семья
комедия
2013, Испания
6.0
Ещё три свадьбы
комедия
2013, Испания
6.0
Эпидемия
приключения, триллер, фантастика
2013, Испания
4.0
Кузены
мелодрама, комедия
2011, Испания
6.0
Бункер
триллер
2011, Испания / Колумбия
7.0
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