Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хемингуэй и Геллхорн Хемингуэй и Геллхорн
Киноафиша Фильмы Хемингуэй и Геллхорн Хемингуэй и Геллхорн, 2012: актеры и роли
Hemingway & Gellhorn Хемингуэй и Геллхорн 2012 / США
6.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Хемингуэй и Геллхорн, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Филип Кауфман Филип Кауфман Philip Kaufman
В ролях
Николь Кидман Николь Кидман Nicole Kidman Клайв Оуэн Клайв Оуэн Clive Owen Родриго Санторо Родриго Санторо Rodrigo Santoro Роберт Дювалл Роберт Дювалл Robert Duvall Конни Нильсен Конни Нильсен Connie Nielsen
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Related video
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Приложение киноафиши