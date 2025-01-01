Меню
Награды и номинации фильма Хемингуэй и Геллхорн

Награды и номинации фильма Хемингуэй и Геллхорн 2012

Золотой глобус 2013 Золотой глобус 2013
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Original Dramatic Score)
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Номинант
 Outstanding Art Direction for a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Art Direction for a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Makeup for a Miniseries or a Movie (Non-Prosthetic)
Номинант
 Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
 Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Номинант
 Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Номинант
 Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Makeup for a Miniseries or a Movie (Non-Prosthetic)
Номинант
 Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013 Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
