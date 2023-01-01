Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Руби Спаркс
Фильмы похожие на Руби Спаркс
Ruby Sparks
Руби Спаркс
2012 / США
Смотреть трейлер
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Руби Спаркс
Вся информация о фильме
Синдром Петрушки
драма
2014, Россия / Швейцария / Германия
7.0
Она
мелодрама, фантастика, драма
2013, США
6.0
Любовь – болезнь
мелодрама, комедия, драма
2017, США
7.0
Я, Эрл и умирающая девушка
драма
2015, США
6.0
Любовь и милосердие
биография, драма, музыка
2014, США
7.0
В твоих глазах
драма, фантастика, комедия, мелодрама
2014, США
8.0
Захватывающее время
драма, комедия
2013, США
7.0
Хорошенькая
драма, комедия
2013, США
6.0
Хоть раз в жизни
мюзикл, мелодрама, драма, комедия
2013, США
7.0
Дорога, дорога домой
комедия
2013, США
7.0
Некоторые девушки
2013, США
5.0
Дружба и никакого секса?
комедия, мелодрама, драма
2013, Канада / Ирландия
7.0
Писатели
комедия, драма
2012, США
8.0
Для Эллен
драма
2012, США
6.0
Жизнь прекрасна
драма, комедия
2011, США
8.0
Селеста и Джесси навеки
комедия, драма
2011, США
8.0
Быть Флинном
драма, комедия
2011, США
7.0
Экстрамен
комедия
2010, США
4.0
Это очень забавная история
мелодрама, комедия
2010, США
7.0
Субмарина
комедия, драма
2010, США / Великобритания
7.0
Адам
драма, комедия, мелодрама
2009, США
7.0
В пути
комедия
2009, США / Великобритания
7.0
Ларс и реальная девушка
комедия, драма
2007, США
6.0
Маленькая мисс Счастье
драма, комедия
2006, США
6.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить