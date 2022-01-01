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Голодные игры: И вспыхнет пламя
Голодные игры: И вспыхнет пламя, 2013: актеры и роли
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Голодные игры: И вспыхнет пламя
2013 / США
Трейлер
7.7
Оцените
109
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Голодные игры: И вспыхнет пламя, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Френсис Лоуренс
Francis Lawrence
В ролях
Дженнифер Лоуренс
Jennifer Lawrence
Джош Хатчерсон
Josh Hutcherson
Лиам Хемсворт
Liam Hemsworth
Элизабет Бэнкс
Elizabeth Banks
Сэм Клафлин
Sam Claflin
Филип Сеймур Хоффман
Philip Seymour Hoffman
Джена Мэлоун
Jena Malone
Стэнли Туччи
Stanley Tucci
Вуди Харрельсон
Woody Harrelson
Уиллоу Шилдс
Willow Shields
Дональд Сазерленд
Donald Sutherland
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