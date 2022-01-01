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Голодные игры: И вспыхнет пламя Голодные игры: И вспыхнет пламя
Киноафиша Фильмы Голодные игры: И вспыхнет пламя Голодные игры: И вспыхнет пламя, 2013: актеры и роли
The Hunger Games: Catching Fire Голодные игры: И вспыхнет пламя 2013 / США
7.7 Оцените
109 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Голодные игры: И вспыхнет пламя, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Френсис Лоуренс Френсис Лоуренс Francis Lawrence
В ролях
Дженнифер Лоуренс Дженнифер Лоуренс Jennifer Lawrence Джош Хатчерсон Джош Хатчерсон Josh Hutcherson Лиам Хемсворт Лиам Хемсворт Liam Hemsworth Элизабет Бэнкс Элизабет Бэнкс Elizabeth Banks Сэм Клафлин Сэм Клафлин Sam Claflin Филип Сеймур Хоффман Филип Сеймур Хоффман Philip Seymour Hoffman Джена Мэлоун Джена Мэлоун Jena Malone Стэнли Туччи Стэнли Туччи Stanley Tucci Вуди Харрельсон Вуди Харрельсон Woody Harrelson Уиллоу Шилдс Willow Shields Дональд Сазерленд Дональд Сазерленд Donald Sutherland
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