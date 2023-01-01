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Голодные игры: И вспыхнет пламя Голодные игры: И вспыхнет пламя
Киноафиша Фильмы Голодные игры: И вспыхнет пламя Награды и номинации фильма Голодные игры: И вспыхнет пламя
The Hunger Games: Catching Fire Голодные игры: И вспыхнет пламя 2013 / США
7.6 Оцените
110 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Награды и номинации фильма Голодные игры: И вспыхнет пламя

Вся информация о фильме
MTV Movie Awards 2014 MTV Movie Awards 2014
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшее появление без рубашки
Номинант
Лучшее перевоплощение
Номинант
Лучший злодей
Номинант
Лучшая драка
Номинант
Золотой глобус 2014 Золотой глобус 2014
Лучшая песня
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
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Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
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Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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2023, Китай, анимация
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2022, США, ужасы
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