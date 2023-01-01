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Жемчужина Нила Жемчужина Нила
Киноафиша Фильмы Жемчужина Нила Жемчужина Нила, 1985: актеры и роли
The Jewel of the Nile Жемчужина Нила 1985 / США
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Жемчужина Нила, 1985: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Льюис Тиг Lewis Teague
В ролях
Майкл Дуглас Майкл Дуглас Michael Douglas Дэнни ДеВито Дэнни ДеВито Danny DeVito Спирос Фокас Spiros Focás Эвнер Айзенберг Avner the Eccentric Пол Дэвид Магид Paul David Magid Кэтлин Тёрнер Кэтлин Тёрнер Kathleen Turner
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