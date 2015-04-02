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Джон умирает в конце
Отзывы о фильме «Джон умирает в конце»
John Dies at the End
Джон умирает в конце
2012 / США
Трейлер
6.4
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Serene от 13/01/2013 - 16:17:58
а есть хоть одна причина, чтобы его смотреть?
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
ОК. у меня который день уже лежит на винте. Бум смотреть✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
оно занятно, конечно...
не, а серьёзно, это чего такое было?..
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 13/01/2013 - 21:33:42):
рука-удав, взрыв головы в тачке
а порхающие усы?!! это вам как? а финт с пулей? пилюли, сами прыгающие в рот?
полно сюрпризов.
было бы более томно и эротично, так почтишто Кроненберг
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (SwordfishV, 14/01/2013 - 11:58:56):
Боба ХоТеп
а тот же режиссер, что ли? Это же в "Боббе" Элвис на койке в богадельне какой-то лежал? там еще старичков кто-то то ли кушал, то ли просто утаскивал из палат, так вроде? Элвис очень круто там себя повёл. Я просто года два назад смотрела, подзабылось уже.
Но хорошее кино, мне понравилось, минорное правда по настроению.
Цитата (Андрей133, 14/01/2013 - 13:19:18):
там многоточие...) Моментов веселящих немало
Сознание расширяет неплохо✊
2 апреля 2015, 12:51
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не, а серьёзно, это чего такое было?..
а порхающие усы?!! это вам как? а финт с пулей? пилюли, сами прыгающие в рот?
полно сюрпризов.
было бы более томно и эротично, так почтишто Кроненберг
а тот же режиссер, что ли? Это же в "Боббе" Элвис на койке в богадельне какой-то лежал? там еще старичков кто-то то ли кушал, то ли просто утаскивал из палат, так вроде? Элвис очень круто там себя повёл. Я просто года два назад смотрела, подзабылось уже.
Но хорошее кино, мне понравилось, минорное правда по настроению.
Цитата (Андрей133, 14/01/2013 - 13:19:18):там многоточие...) Моментов веселящих немало
Сознание расширяет неплохо✊
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