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Джон умирает в конце Джон умирает в конце
Киноафиша Фильмы Джон умирает в конце Отзывы о фильме «Джон умирает в конце»
John Dies at the End Джон умирает в конце 2012 / США
6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Джон умирает в конце»

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Serene от 13/01/2013 - 16:17:58




а есть хоть одна причина, чтобы его смотреть?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
ОК. у меня который день уже лежит на винте. Бум смотреть✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
оно занятно, конечно...

не, а серьёзно, это чего такое было?..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 13/01/2013 - 21:33:42):рука-удав, взрыв головы в тачке



а порхающие усы?!! это вам как? а финт с пулей? пилюли, сами прыгающие в рот?

полно сюрпризов.

было бы более томно и эротично, так почтишто Кроненберг
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (SwordfishV, 14/01/2013 - 11:58:56):Боба ХоТеп



а тот же режиссер, что ли? Это же в "Боббе" Элвис на койке в богадельне какой-то лежал? там еще старичков кто-то то ли кушал, то ли просто утаскивал из палат, так вроде? Элвис очень круто там себя повёл. Я просто года два назад смотрела, подзабылось уже.

Но хорошее кино, мне понравилось, минорное правда по настроению.



Цитата (Андрей133, 14/01/2013 - 13:19:18):там многоточие...) Моментов веселящих немало



Сознание расширяет неплохо✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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