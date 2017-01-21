Художник Дэйв решает построить в своей комнате необычный лабиринт, только чтобы оказаться в ловушке и окружить себя ужасами собственного творения.
СтранаСША
Продолжительность1 час 20 минут
Год выпуска2017
Премьера онлайн3 июля 2017
Премьера в мире21 января 2017
Дата выхода
16 мая 2019
Германия
18 августа 2017
США
19 октября 2018
Япония
Сборы в мире$34 117
ПроизводствоButter Stories, Dave Made An LLC, Foton Pictures
Другие названия
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