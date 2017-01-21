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Постер фильма Дэйв сделал лабиринт
Постер фильма Дэйв сделал лабиринт
Рейтинги
6.2 Рейтинг IMDb: 6.3
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2 постера
Киноафиша Фильмы Дэйв сделал лабиринт

Дэйв сделал лабиринт

Dave Made a Maze 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Художник Дэйв решает построить в своей комнате необычный лабиринт, только чтобы оказаться в ловушке и окружить себя ужасами собственного творения.

Страна США
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 3 июля 2017
Премьера в мире 21 января 2017
Дата выхода
16 мая 2019 Германия
18 августа 2017 США
19 октября 2018 Япония
Сборы в мире $34 117
Производство Butter Stories, Dave Made An LLC, Foton Pictures
Другие названия
Dave Made a Maze, Dave a facut un labirint, Dave és a labirintus, Dave Fez um Labirinto, Dave je napravil labirint, Dave je napravio labirint, Dave ladus labürindi, Dave w labiryncie, Dejv je napravio lavirint, Labirynt Dave'a, Дэйв сделал лабиринт, キラー・メイズ
В ролях
Джон Хенниган
Стефани Аллен
Джеймс Урбаняк
Джеймс Урбаняк
Рик Овертон
Ник Тун
Скотт Крински
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.2
Оцените 12 голосов
6.3 IMDb
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