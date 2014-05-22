Время каннибалов, 2014

Финансовые консультанты Оллерс и Нидерлэндер много лет путешествуют по миру и дают ценные советы клиентам своей фирмы. Они почти ничего не знают о городах и странах, которые посещают: их «среда обитания» – пятизвездочные отели и конференц-залы. У обоих есть мечта – взобраться на вершину корпоративного Олимпа, став партнером компании. Неожиданно из главного офиса к ним присылают Бьянку, амбициозную девушку, которой поручено оценить результаты их труда. Страсти быстро накаляются, причем не только в стенах гостиницы, но и за ее пределами: вместо обычного уличного шума герои все чаще слышат взрывы и выстрелы…

Развернуть