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Киноафиша Фильмы Время каннибалов
Zeit der Kannibalen

Время каннибалов, 2014

2014 / Германия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме
Финансовые консультанты Оллерс и Нидерлэндер много лет путешествуют по миру и дают ценные советы клиентам своей фирмы. Они почти ничего не знают о городах и странах, которые посещают: их «среда обитания» – пятизвездочные отели и конференц-залы. У обоих есть мечта – взобраться на вершину корпоративного Олимпа, став партнером компании. Неожиданно из главного офиса к ним присылают Бьянку, амбициозную девушку, которой поручено оценить результаты их труда. Страсти быстро накаляются, причем не только в стенах гостиницы, но и за ее пределами: вместо обычного уличного шума герои все чаще слышат взрывы и выстрелы…
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в мире 22 мая 2014
Возраст 18+
Режиссер
Йоханнес Набер
В ролях
Себастьян Бломберг
Катарина Шюттлер
Катарина Шюттлер
Девид Штрисов
Все актеры и съемочная группа
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