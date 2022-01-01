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Лена Лауцемис
Лена Лауцемис
Lena Lauzemis
О персоне
Фильмография
Лена Лауцемис
Lena Lauzemis
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Дата рождения
15 января 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Берлин, Германия
Биография Лена Лауцемис
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Фильмография Лена Лауцемис
Чистое место
драма
2021, Германия
5.0
Херберт
драма
2015, Германия
7.0
Горничная Линн
драма
2014, Германия
6.0
Кто, если не мы
исторический
2011, Германия
7.0
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