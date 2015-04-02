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Последняя сказка Риты
Отзывы о фильме «Последняя сказка Риты»
Последняя сказка Риты
2012 / Россия
Трейлер
7.6
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Bladevita
2 апреля 2015, 12:51
Б-р-р-р-р-р.... впечатление такое гнетущее, послевкусие мерзкое... Фильм спас только саунд от Земфиры и замечательная игра "Трех товарищей-подруг" (Литвинова, Кузина, Друбич).
Слишком всё просто, все мысли лежат на поверхности, нет для меня материала размышления, только осадочек неприятный остался, но главное то, что эмоционально тоже не затрагивает никак, ну это конечно, лично мое восприятие, некоторые зрители рыдали весь фильм.
Ощущение от фильма такое, будто сняла его незабвенная Муратова в незабвенные же девяностые. Как-будто где-то видела я уже это... Наверно, просто не моя история...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Viking_M
2 апреля 2015, 12:51
Очень странно что фильм идет почти месяц в прокате, а комментариев пшик..
Мне фильм очень понравился, местами фарс, конечно, но это же Рената.
Очень большой акцент делается на курении. Явно причина смерти Риты не описана, и возможно не от курения. Но всеже провести параллель можно - фильм о смерти, в фильме постоянно и все курят. ✊
Саундтреки крутые, картинка хороша, хорёк позабавил.
А вдруг и правда кто-то из близких тебе людей выполняет еще кое-какую роль.. Брр
10.10✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Viking_M
2 апреля 2015, 12:51
и да, фильм идёт 1 час 40 минут а не 2.20 как заявлено ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Слишком всё просто, все мысли лежат на поверхности, нет для меня материала размышления, только осадочек неприятный остался, но главное то, что эмоционально тоже не затрагивает никак, ну это конечно, лично мое восприятие, некоторые зрители рыдали весь фильм.
Ощущение от фильма такое, будто сняла его незабвенная Муратова в незабвенные же девяностые. Как-будто где-то видела я уже это... Наверно, просто не моя история...
Мне фильм очень понравился, местами фарс, конечно, но это же Рената.
Очень большой акцент делается на курении. Явно причина смерти Риты не описана, и возможно не от курения. Но всеже провести параллель можно - фильм о смерти, в фильме постоянно и все курят. ✊
Саундтреки крутые, картинка хороша, хорёк позабавил.
А вдруг и правда кто-то из близких тебе людей выполняет еще кое-какую роль.. Брр
10.10✊
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