Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нюрнберг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Одержимая Одержимая
Киноафиша Фильмы Одержимая Отзывы о фильме «Одержимая»
The Devil Inside Одержимая 2010 / США / Италия
7.1 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Одержимая»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Татьянка1982 2 апреля 2015, 12:51
Сегодня сходила... Очень жаль потерянного времени.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
nextayl 2 апреля 2015, 12:51
Ходили с девушкой, пом не так не особо страшный,а вот ей видимо было очень страшно, руку мою так сжимала что "капец"✊ ... Я бы сказал филь удался, идти обязательно стоит✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Viking_M 2 апреля 2015, 12:51
ни то ни се и сбоку бантик.✊

есть пара страшных моментов, но можно смотреть и дома, чтобы в нужный момент перемотать или выключить.

даже если и будет вторая часть - не пойду.

для любителей Блэр и Паран-го явления

5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ilnar116 2 апреля 2015, 12:51
Лично мне ужасно не понравился, да и по моему всем зрителям кто находился в кинозале... скучные, бессмысленные картинки... жалко времени, денег, внимания... теперь я понимаю, откуда такой "огромный" бюджет, в один миллион не нашенских))) 1/10 ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Криштиану 2 апреля 2015, 12:51
Фильм может и не страшный, но зато интересный! Абсолютно не затянут ни в каких моментах, смотрится на одном дыхании.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Папы против мам
Папы против мам 8 комментариев
Непослушная
Непослушная 40 комментариев
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 175 комментариев
Чебурашка
Чебурашка 358 комментариев
Праведник
Праведник 57 комментариев
Сын
Сын 4 комментария
Мой любимый призрак
Мой любимый призрак 4 комментария
Заклятье. Первое пробуждение
Заклятье. Первое пробуждение 5 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Приложение киноафиши