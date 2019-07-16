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Джиперс Криперс
Отзывы о фильме «Джиперс Криперс»
Jeepers Creepers
Джиперс Криперс
2001 / США / Германия
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Анастасия Борисова
16 июля 2019, 13:41
Добротный ужастик
В 2001 году Френсис Форд Коппола дал деньги на производство ужастика, который должен был напугать всё и вся и фильм как ни странно выстрелил, окупился и напугал всех кого нужно было, но может ли этот фильм выдержать проверку временем?
Начинается сей фильм с болтовни главных героев, брат и сестра Дери и Триш колесят из колледжа по поселку. Но потом их диалог прерывает некая ржавая машина, которая гонится за ними, а водитель ее ведет себя кране странно. Но после машина уезжает вперед, а наши герои едут дальше. Через какое-то время они проезжают мимо заброшенной старой церкви и видят этот же драндулет и не очень приятные действия со стороны водителя, а именно то, как он что-то большое в просыне сбрасывает в трубу, это что-то очень похоже на человека. Ребята быстрее пытаются уехать оттуда и тут...эта машина снова каким-то образом их догоняет. Когда же им, наконец, удается оторваться они решили затеять не совсем удачную авантюру. В их голову приходит мысль о том, что нужно проверить, что же такое непонятный мужик сбрасывал в трубу. Они находят то, что он сбрасывал в трубу и нечно еще. В общем, после этого они пытаются оттуда поскорее уехать, но увы...Этот нечно мужик теперь хочет их убить, потому что они очень много увидели.
В целом Фильм классный! Действительно страшный, настоящий фильм ужасов. Сидишь всё время в напряжении, охватывает паника, холодок и мурашки по коже.
Качество фильма, конечно, в наше время уже покажется не таким хорошим,как тогда, но в этом тоже своя изюминка.
Игра актеров на высоте, им очень правдоподобно удалось передать свои эмоции, такие как страх, панику, ужас.
Атмосфера, грим, спецэффекты и актеры подобраны настолько хорошо, что моментами забываешь, что это фильм.
Музыка и звук подобраны шикарны, нагнетающе. Особенно та мелодия, под которую там происходят самые страшные моменты, она потом наолго запоминается.
Сюжет в целом не оригинальный, но весьма интересный.
Несмотря на то, что фильм старый он во многом превосходит все нынешние ужастики.
Фильм рекомендую! 10 из 10.
16 июля 2019, 13:41
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В 2001 году Френсис Форд Коппола дал деньги на производство ужастика, который должен был напугать всё и вся и фильм как ни странно выстрелил, окупился и напугал всех кого нужно было, но может ли этот фильм выдержать проверку временем?
Начинается сей фильм с болтовни главных героев, брат и сестра Дери и Триш колесят из колледжа по поселку. Но потом их диалог прерывает некая ржавая машина, которая гонится за ними, а водитель ее ведет себя кране странно. Но после машина уезжает вперед, а наши герои едут дальше. Через какое-то время они проезжают мимо заброшенной старой церкви и видят этот же драндулет и не очень приятные действия со стороны водителя, а именно то, как он что-то большое в просыне сбрасывает в трубу, это что-то очень похоже на человека. Ребята быстрее пытаются уехать оттуда и тут...эта машина снова каким-то образом их догоняет. Когда же им, наконец, удается оторваться они решили затеять не совсем удачную авантюру. В их голову приходит мысль о том, что нужно проверить, что же такое непонятный мужик сбрасывал в трубу. Они находят то, что он сбрасывал в трубу и нечно еще. В общем, после этого они пытаются оттуда поскорее уехать, но увы...Этот нечно мужик теперь хочет их убить, потому что они очень много увидели.
В целом Фильм классный! Действительно страшный, настоящий фильм ужасов. Сидишь всё время в напряжении, охватывает паника, холодок и мурашки по коже.
Качество фильма, конечно, в наше время уже покажется не таким хорошим,как тогда, но в этом тоже своя изюминка.
Игра актеров на высоте, им очень правдоподобно удалось передать свои эмоции, такие как страх, панику, ужас.
Атмосфера, грим, спецэффекты и актеры подобраны настолько хорошо, что моментами забываешь, что это фильм.
Музыка и звук подобраны шикарны, нагнетающе. Особенно та мелодия, под которую там происходят самые страшные моменты, она потом наолго запоминается.
Сюжет в целом не оригинальный, но весьма интересный.
Несмотря на то, что фильм старый он во многом превосходит все нынешние ужастики.
Фильм рекомендую! 10 из 10.
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